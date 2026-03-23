Gazeteci Bahar Feyzan'dan olay paylaşım! Kısa sürede sildi

Gazeteci Bahar Feyzan'ın X hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olurken, tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı silmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Feyzan mesajında "Bir özelliğim daha var. O... çocuğu olmak. Ajanlık kısmını devlet halleder de diğerine yapılacak bir şey yok. Karakter yoksunluğu." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Bahar Feyzan'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Sert ifadelerin yer aldığı mesaj, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Feyzan, paylaşımında "Bir özelliğim daha var. O... çocuğu olmak. Ajanlık kısmını devlet halleder de diğerine yapılacak bir şey yok. Karakter yoksunluğu." ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMI KALDIRDI

Gelen eleştirilerin ardından Feyzan'ın söz konusu paylaşımı sildiği görüldü. Paylaşımın kaldırılması sosyal medyada yeni tartışmaları beraberinde getirirken, konu gündemdeki yerini koruyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Feyzan'ın ifadeleri, özellikle kullanılan dil nedeniyle eleştiri konusu olurken, bazı kullanıcılar paylaşımı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. Tartışmaların sosyal medyada devam ettiği görüldü.

BAHAR FEYZAN KİMDİR?

Bahar Feyzan, Türk gazeteci ve televizyon yorumcusudur. Uzun yıllardır medya sektöründe aktif olarak yer alan Feyzan, özellikle siyaset ve güncel gelişmeler üzerine yaptığı yorumlarla tanınır. Farklı televizyon kanallarında programlara katılarak değerlendirmelerde bulunmuş, aynı zamanda dijital platformlarda ve sosyal medyada da görüşlerini paylaşmıştır. Sert ve doğrudan üslubuyla bilinen Feyzan, gündeme dair çıkışları ve tartışma yaratan açıklamalarıyla zaman zaman kamuoyunun dikkatini çeken isimler arasında yer almaktadır.

