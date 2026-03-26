Sivas'ta belediye işçisinin markete ayakkabılarını çıkarıp girmesi kameraya yansıdı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir belediye işçisinin, markette zemin temizliği nedeniyle ayakkabılarını çıkararak alışveriş yapması, hem market çalışanları hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı.

İmranlı Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan 32 yaşındaki Şerif Koç, alışveriş için ilçedeki zincir markete gitti.

Markette zeminin yeni temizlendiğini gören Koç, kapının önünde ayakkabılarını çıkararak çoraplarıyla alışverişine devam etti.

Koç, market çalışanlarının "Ayakkabınızı çıkarmanıza gerek yok." demesine rağmen, ayakkabılarının kirli olduğunu belirterek, alışverişini bu şekilde yaptı.

Şerif Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alışveriş yapmak için markete girdiğini söyleyerek, "Kapıdan içeriye girdiğimde ayakkabımın çamur olduğunu fark ettim. Yerler çamur olmasın diye ayakkabımı elime aldım ve çıkış kapısına kadar elimde götürdüm. Burada çalışan arkadaşlar, 'Ayakkabını lütfen giy.' diye uyardı. Emeğe ve işçiye saygımdan dolayı çıkış kapısına kadar öyle gittim, içim rahat etmedi." dedi.

Market çalışanı Muhammet Yıldız ise duyarlı davranışından dolayı Koç'a teşekkür etti.

Koç markete geldiğinde yeni temizlik yaptıklarını anlatan Yıldız, "Ayakkabılarını çıkardığını gördük ve neden çıkardığını sorduk. Ayakları çamurluydu, çıkarmasına gerek olmadığını söyledik ama emeğe saygısını gösterdi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

