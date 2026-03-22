Hayatını kaybeden gazeteci Fazıl Tunç son yolculuğuna uğurlandı

Alanya'da uzun yıllardır gazetecilik yapan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fazıl Tunç için tören düzenlendi.

Tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Tunç için, daha önce başkanlığını yaptığı Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) binası önünde anma programı gerçekleştirildi.

Törenin ardından Fazıl Tunç'un naaşı, defnedilmek üzere Gazipaşa'ya uğurlandı. Törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AGC Başkanı Gaye Coşkun, siyasi parti temsilcileri, ilçede görev yapan basın mensupları ve çok sayıda seveni katıldı.

Gazetecilik mesleğine uzun yıllar emek veren Tunç, bir dönem Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevinde bulunmuş, son olarak ise Anadolu Ajansı'ndan emekli olmuştu. Tunç'un vefatı, meslektaşları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. - ANTALYA

