Eski Google yöneticisi Matt Brittin BBC Genel Müdürü oldu

Google'ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika operasyonlarının eski başkanı Matt Brittin, BBC'nin yeni genel müdürü oldu.

Brittin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021 tarihli konuşmasının Panorama belgeselinde yayımlanan kurgusu nedeniyle yaşanan sorunların ardından BBC'den istifa eden Tim Davie'nin yerini alacak.

Brittin Google'da geçirdiği 18 yılın ardından 2025 yılında şirketten ayrılmıştı.

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, Brittin'in "yüksek profilli ve son derece karmaşık bir kurumu dönüşüm sürecinde yönetme konusunda derin bir deneyim getireceğini" söyledi.

Bunun "gerçek bir risk dönemi ama aynı zamanda gerçek bir fırsat" olduğunu söyleyen Brittin ise "işe başlamak için sabırsızlandığını" belirtti.

Trump'ın tazminat davası

Shah, Brittin'i "olağanüstü bir lider" olarak nitelendirerek, "medya sektöründe ve izleyici davranışlarında birçok değişim yaşanırken kurumu yönlendirmek için gereken becerilere sahip olduğunu" söyledi.

"BBC için duyduğu tutku, kurumun karşı karşıya olduğu zorlukları anlaması, bağımsızlığına olan bağlılığı ve BBC'nin ülkenin en büyük ulusal varlıklarından biri olma konumunu koruma kararlılığı, kendisinin 18. Genel Müdür olarak atanmasında Yönetim Kurulu için kritik faktörlerdi" diye ekledi.

BBC'nin en üst düzey görevi, Britanya medyasındaki en zorlu pozisyonlardan biri olarak görülüyor.

Tim Davie, BBC'nin 17. genel müdürü olarak görev yaptığı süre boyunca kurumda bir dizi skandal ve krizle başa çıkmak zorunda kaldı.

Brittin'in öncelikleri arasında, ABD Başkanı tarafından BBC'ye karşı açılan milyar dolarlık iftira davasının yönetilmesi de yer alacak.

BBC geçen hafta, mahkemeye davanın reddi için başvurarak ilgili belgeselin ABD'de hiç yayımlanmadığını söyledi.

BBC yol ayrımında

Yeni genel müdür, BBC açısından farklı yönlerden de kritik bir zamanda göreve başlıyor.

Hükümet ile lisans ücreti, BBC'nin finansmanı ve kurumun geleceği konusunda müzakereleri sürdürecek.

BBC'nin varlık amaçlarını ve koşullarını belirleyen mevcut tüzük 2027'de sona eriyor.

Kültür Bakanı Lisa Nandy, yakın zamanda BBC'ye kalıcı bir tüzük verme "eğiliminde" olduğunu söyledi. Bunun BBC'yi yüzyılın ikinci yarısında gelişecek şekilde konumlandıracağını belirtti.

Brittin'in ataması, BBC'nin dijital medya piyasasında teknoloji devleriyle rekabet ettiği bir döneme de denk geliyor.

Google'ın ana şirketi YouTube'da kanalları var ve BBC yakın zamanda YouTube ile özel içerik üretmek için kritik bir anlaşma açıkladı.

Matt Brittin kimdir?

İngiltere'de doğan Brittin, Cambridge Üniversitesi mezunu ve burada üç kez kürek yarışlarına katıldı.

Ayrıca Büyük Britanya takımında yarıştı ve 1989 Dünya Kürek Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Cambridge'den ayrıldıktan sonra Brittin, London Business School'da yüksek lisans yaptı, ardından İngiltere ve İrlanda'nın en büyük yayıncılarından Trinity Mirror'da yönetici oldu.

2007'de Google'a katıldı, iki yıl sonra Birleşik Krallık operasyonlarının direktörü oldu, ardından 2011'de Kuzey ve Orta Avrupa başkan yardımcılığına terfi etti.

2014'te Google'ın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika başkanı oldu.

Brittin, 2017'de Prens William ile siber zorbalıkla mücadele için ulusal eylem planı için biraraya geldi

Geçen yıl Google'dan ayrıldıktan sonra kariyerinde "küçük bir mola" olarak tanımladığı bir döneme girdi.

Geçen yıl Guardian Media Group'ta bağımsız yönetim kurulu üyesi oldu.

Ocak 2026'da teknoloji ve dijital beceriler alanında yaptığı hizmetlerden dolayı Kral'ın Yeni Yıl Onur Listesi'ne alındı.

Google'daki vergi politikası sorgulanmıştı

Brittin, geçmişte Google'ın Birleşik Krallık'ta vergi ödeme pratikleri konusunda İngiltere Parlamentosu komitesi tarafından sorgulandı.

2012 ve 2013'te şirketin yeterince vergi ödeyip ödemediği konusunda milletvekilleriyle yaptığı sert tartışmalarda şirketi savundu.

Bu tartışma sonunda 2016'da şirket130 milyon sterlin vergi borcu ödemeyi kabul etti.

Aynı yıl milletvekilleri karşısına çıktığı bir başka oturumda Brittin, ne kadar maaş aldığını bilmediğini söyleyince şaşkınlıkla karşılandı.

Davie'nin görev süresi boyunca defalarca yaptığı gibi o da yeni BBC görevinde Parlamento komiteleri tarafından daha fazla sorgulamayla karşılaşacak.

Brittin BBC'deki görevine 18 Mayıs'ta başlayacak.