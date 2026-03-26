14 yaşındaki kız çocuğuna 'istismar' iddiasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanal medyada istismara uğradığını söyleyen 14 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili davaya müdahil olduğunu ve beraat kararına itiraz edeceklerini duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanal medyada istismara uğradığını öne süren 14 yaşındaki kız çocuğu ile ilgili, "Bakanlık avukatlarımız ilk andan itibaren davaya müdahil olarak süreci titizlikle takip etmektedir. 24 Mart 2026 tarihinde sanık hakkında mahkeme tarafından verilen beraat kararına Bakanlık olarak itiraz edeceğimizi de kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sanal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da 14 yaşındaki bir kız çocuğunun çekilen videodaki beyanlarına ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi. 4 Eylül 2025 tarihinde söz konusu olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte Hatay İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ve aileyi düzenli olarak ziyaret ettiği kaydedilerek, "Bu süreçte, haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuğumuzun yüksek yararını desteklemek amacıyla başta psikososyal destek olmak üzere gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Ayrıca Bakanlık avukatlarımız ilk andan itibaren davaya müdahil olarak süreci titizlikle takip etmektedir. 24 Mart 2026 tarihinde sanık hakkında mahkeme tarafından verilen beraat kararına Bakanlık olarak itiraz edeceğimizi de kamuoyunun bilgisine sunarız. Her türlü istismara karşı 'sıfır tolerans' ilkemiz doğrultusunda çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
