Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medya fenomeni "Köksal Baba" olarak bilinen Köksal Bektaşoğlu, A Milli Takım kampını ziyaret etti. Futbolcular, Vincenzo Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tek tek fotoğraf çekilen Köksal Bektaşoğlu'nun paylaşımları kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Milli takımda ağrıları bulunan Merih Demiral ile Zeki Çelik, antrenmanda yer almadı. Aday kadroya çağrılan Deniz Gül de henüz kampa katılmadı.

Sosyal medyada Köksal Baba olarak tanınan Köksal Bektaşoğlu, A Milli Takım idmanına sürpriz bir ziyarette bulunarak futbolcularla vakit geçirdi. Sosyal medyada 4 milyon takipçisi bulunan Köksal Bektaşoğlu, milli futbolcular, Vincenzo Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tek tek fotoğraf çekilerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu paylaşımlara kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi. Özellikle TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile samimi görüntüsü büyük beğeni topladı.

Yaptığı paylaşımda mutluluğunu dile getiren Köksal Baba lakaplı Köksal Bektaşoğlu, "Bugün kalbimiz bir, formamız bir. A Milli Takımımızın değerli futbolcularıyla bir araya gelmek benim için büyük bir gurur oldu. Hepsi birbirinden samimi, birbirinden güzel insanlar… Allah'ım sizleri korusun, sahada da gönlümüzde de hep kazanırsınız inşallah." mesajını paylaştı.

İşte paylaşılan o karelerden bazıları:

