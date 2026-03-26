Haberler

Başkent'te vatandaşları restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları vatandaşları restorana çağırarak fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, ihbar üzerine başlatıldı.

Ankara'da sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştıkları vatandaşları restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden kurulan tuzakla vatandaşları restorana çağırıp fahiş hesap ödeten kadınlar olduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılığın koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, bir mağdurun sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadınla buluştuğu ve ardından söz konusu mekana götürüldüğü tespit edildi. İddiaya göre vatandaşın bilgisi ve talebi dışında masaya yüksek fiyatlı ürünler getirilerek, çiçek satıldı. Kısa süre sonra gelen fahiş fiyatlı hesaba itiraz eden müşteki iddiaya göre tehdit edilince ödeme yapmak zorunda kaldı. Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sosyal medya üzerinden müştekileri tuzağa düşüren 2 kadın ve götürdükleri mekanda beraber hareket ettikleri tespit edilen biri kadın 5 şüpheli olmak üzere toplam 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

