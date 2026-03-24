Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine tehdit içerikli mesaj gönderen şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine tehdit mesajları gönderen M.E.U. gözaltına alındı. Şüpheli, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KADIKÖY'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine tehdit içerikli mesajlar gönderen ve bunları X platformunda yayınlayan şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de gözaltına alınan M.E.U. (34) 'Tutuklama' talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yönelik X üzerinden tehdit içerikli mesajlar yayınladığı ve gönderdiği belirlendi. Başsavcılık tarafından verilen talimatla harekete geçen polis ekipleri M.E.U.'yu Kayseri Kocasinan'da gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, 'Tutuklama' talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
