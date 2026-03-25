ABD'li oyuncu Mark Ruffalo Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri eleştirdi Açıklaması

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri eleştirerek, "Öldürme ve toprak çalma konusunda tam anlamıyla kanunsuz. Hem içeride hem dışarıda." ifadelerini kullandı.

Ruffalo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ilgili haberini paylaştı.

Paylaşımında haberde geçen "Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'den bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli askerler ve yerleşimciler, dörtte biri çocuk olmak üzere en az 1100 Filistinli sivili öldürdü. Bu ölümler nedeniyle kimse resmi anlamda suçlanmadı." ifadeleri kullanan Ruffalo, "Öldürme ve toprak çalma konusunda tam anlamıyla kanunsuz. Hem içeride hem dışarıda." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin makamlarının verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen ay işgal altındaki Batı Şeria genelinde 511 saldırı düzenledi, 7 Filistinliyi öldürdü.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
