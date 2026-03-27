Ankara'da sosyal medyadan tanıştıkları kişilere restoranda fahiş hesap ödeten 7 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere restoranlarda yüksek hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı. Kurbanlar, dolandırıcıların tehditleriyle karşılaştı.

Başkentte sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere restoranda fahiş hesap ödettikleri iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle restoranda buluşup fahiş hesap ödeten şüpheliler olduğuna yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde yaşanan olayda mağdurun sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadınla buluştuğu, ardından restorana götürüldüğünü tespit etti.

Şikayetçinin iddiasına göre, talebi olmaksızın restoranda kendisine yüksek fiyatlı ürünler getirildi, çiçek satıldı ve gelen hesaba itiraz etmesine rağmen tehdit edilerek ödeme alındı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, müştekilerle buluşan 2 kadın ve sonrasında gidilen mekanda beraber hareket ettikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
