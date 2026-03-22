Siyasilerden helikopter kazası şehitleri için taziye mesajları

CEVDET YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, helikopter kazasında şehit olan personele ilişkin sanal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Yılmaz, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost ve kardeş Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

DERVİŞOĞLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sanal medya hesabından, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerimize, görev başındaki ASELSAN çalışanlarımıza ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

GÖRGÜN: BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında; görevleri başında şehit düşen kahraman personelimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, ASELSAN mensubu çalışma arkadaşlarımıza ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Savunma Sanayiimize, ASELSAN'ımıza ve kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz şehitlerimizin hatırası, yürüttüğümüz her çalışmada bizlere sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın

Çatışmalar sürerken orduya kan donduran talimat
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi

Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran'ın yanıtı hayli sert oldu

Trump 48 saat süre verdi, İran'ın tehdide yanıtı hayli sert oldu
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Netanyahu'dan beklenmedik açıklama
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Tuğçe, 14 yaşındayken zorla evlendirilmiş

Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Tuğçe, 14 yaşındayken zorla evlendirilmiş