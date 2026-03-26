X'in yeni tasarım şefi kripto dünyasından geldi

Elon Musk'ın sahibi olduğu X, kripto cüzdanı ve DeFi alanında geniş deneyime sahip Benji Taylor'ı tasarım direktörü olarak kadrosuna kattı. Taylor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bunun dünyanın en önemli platformu olduğuna inanıyorum ve geleceği şekillendirmek için bundan daha heyecan verici bir yer düşünemiyorum." ifadesini kullandı.

Taylor daha önce kişisel saklama cüzdanı Family'yi geliştiren Los Feliz Engineering'i kurdu. Uygulama 2023'te Aave tarafından satın alındı ve Taylor satın almanın ardından Aave'de baş ürün sorumlusu olarak görev yaptı. Son olarak Coinbase'in Layer 2 ağı Base'de tasarım yöneticiliğine geçti.

X MONEY NİSAN 2026'DA HALKA AÇILIYOR

Kripto cüzdanı, DeFi ve Blockchain kullanıcı arayüzleri konusunda derin deneyime sahip bir tasarımcının getirilmesi, X'in finans alanındaki hamlesiyle doğrudan örtüşüyor. Platform geçen yıldan bu yana X Money adlı ödeme sistemi üzerinde çalışıyor. Sistem şu anda iç beta aşamasında ve sınırlı dış kullanıma hazırlanıyor. Elon Musk, halka açık lansmanın Nisan 2026'yı hedeflediğini açıkladı.

X Money, kullanıcılar arası fiat ödemeler, yüksek getirili tasarruf hesapları ve kripto para entegrasyonunu tek çatı altında toplamayı amaçlıyor. Platformun "akıllı fiyat etiketi" adı verilen özelliğiyle kullanıcılar doğrudan X zaman akışından hisse senedi ve kripto para alım satımı yapabilecek.

X'in ürün sorumlusu Nikita Bier, Taylor'ın uygulamasına altı yıl önce yatırım yaptığını belirterek "Altı ay ikna sürecinin ardından nihayet bir araya geliyoruz ve sektörün en iyi tasarım ekibini kuruyoruz." dedi. Bier geçen ay kripto paranın X'te yaygınlaşmasını istediğini açıkça ifade ederken, platformun alım satım işlemlerini doğrudan yürütmeyeceğini veya aracı kurum gibi çalışmayacağını, bunun yerine finansal veri araçları ve bağlantılar geliştireceğini kaydetti.