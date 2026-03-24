Jandarmadan öğrencilere siber güvenlik eğitimi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğretmen ve öğrencilere sosyal medya kullanımı hakkında eğitim verdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Şehit Uğur Kutku Ortaokulunda eğitim gören toplam 150 öğrenci ve 6 öğretmene yönelik siber güvenlik eğitimi düzenledi. Eğitimde, siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından öğrencilere Jandarma dergisi ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
