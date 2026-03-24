Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

Daha önce Türkiye'ye olan hayranlığını dile getiren Meksikalı ünlü spiker Miroslava Montemayor, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türk takipçilerinin gönlünü bir kez daha fethetti.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN ŞARKISIYLA COŞTU

Güzel sunucu, Mahsun Kırmızıgül'ün bir döneme damga vuran fenomen şarkısı ''Dinle'' eşliğinde bir video paylaştı. Videodaki neşeli tavırları, şarkıya eşlik edişi ve yaydığı pozitif enerjiyle dikkat çeken Montemayor, kısa sürede büyük beğeni topladı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Montemayor'un Türkiye'ye olan bu hayranlığı karşılıksız kalmadı. Sosyal medyada birçok kez paylaşılan görüntüler binlerce beğeni aldı. Meksikalı spikerin bu paylaşımı, kültürel sınırların müzikle nasıl ortadan kalktığını bir kez daha kanıtladı.