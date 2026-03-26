AA'nın Türk İşaret Dili sosyal medya kanalı 'Eller Konuşur' tanıtıldı

Anadolu Ajansının (AA) işitme engelli bireylerin güvenilir habere hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Türk İşaret Dili sosyal medya kanalı "Eller Konuşur" tanıtıldı.

AA'nın Ayrımcılık Hattı bünyesinde faaliyete geçirilen ve işitme engellilere özel olarak oluşturulan "Eller Konuşur" projesinin tanıtım programı, AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde yapıldı.

Tanıtım programında konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, iletişimin bilginin aktarımıyla sınırlı olmadığını, insanın dünyayla kurduğu bir bağ olduğunu kaydetti.

Tarih boyunca medeniyetleri ileri taşıyan şeyin, bilginin üretimi kadar o bilginin dolaşımı ve erişilebilirliği olduğunu aktaran Karagöz, "Bilginin sınırlandırıldığı bir yerde, eşitsizlik başlıyor. Ne zaman insan bilgiye özgürce erişebilirse, işte o zaman orada toplumsal adalet tesis ediliyor. Bugün dijital bir çağdayız. Bilgiye erişim imkanlarını eşi görülmemiş bir şekilde yaygın olarak görüyoruz. Fakat erişim imkanı ile erişim hakkı arasında mesafeler hala varlığını koruyor. Evet, dijital çağda imkanımız var fakat haklarımız eşit derecede mi? Bu mesafeyi kapatmak hepimiz için en önemli görevlerden biri." diye konuştu.

Karagöz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, milletin müşterek sesidir." sözünü anımsatarak, "Biz de Anadolu Ajansı olarak bu sesi herkes için duyulur kılmayı görev biliyoruz. Çünkü bir haber herkes için erişilebilir değilse eksik haberdir. Hatta burada etik bir problemden de bahsetmek mümkündür. Bugün 13 ilde, 137 ülkede sürdürdüğümüz yayıncılık faaliyetlerimizle hakikati küresel ölçekte temsil ediyoruz." dedi.

"Erişimi kolaylaştıran özel dijital mecralarımızı da devreye alıyoruz"

AA olarak haberciliği kamusal bir sorumluluk ve toplumsal görev olarak gördüklerini belirten Karagöz, şunları kaydetti:

"Bir asrı aşan, tam 106 yıllık kurumsal hafızamız ile hakikatin güvenilir taşıyıcısı olma görevini kararlılıkla sürdürdük. Bugün ise sorumluluğu, kapsayıcılık ilkesini daha güçlü ve daha somut bir şekilde hayata geçirerek bir adım ileriye taşıyoruz. 'Eller Konuşur' projesi işte bu anlayışın bir tezahürüdür. Bu proje sayesinde işitme engelli bireyler habere artık dolaylı ve sınırlı kanallar üzerinden değil, doğrudan, eş zamanlı ve eksiksiz bir şekilde erişebileceklerdir. Bakınız yaptığımız iş, bir çeviri işi değildir. Yaptığımız iş, işitme engelliler için özgün içerik üretme işidir. Bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada işitme engellilere yönelik hep çeviri yayıncılığı yapıldı. Biz, küresel bir haber ajansı olarak artık çeviri yayıncılığını bir kenara bırakıyor, özgün yayıncılık üretme hedefiyle bu projeye başlıyoruz."

Karagöz, bu anlayışla haber içeriklerini Türk İşaret Dili ile sunan, sürdürülebilir bir yayın modelini hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti.

"Aynı zamanda erişimi kolaylaştıran özel dijital mecralarımızı da devreye alıyoruz. Instagram ve NSosyal üzerinden sadece ve sadece işitme engellilere özgü, özgün, kuvvetli, bazen bilgilendiren bazen eğlendiren ama her zaman düşündüren içerikler üreteceğiz. Amacımız açık, kimsenin iletişimin dışında kalmadığı bir yayıncılık anlayışını güçlendirmek ve bununla beraber Türk İşaret Dili haberciliğini tüm basın ve medya kuruluşlarının sahiplenmesi için öncülük etmeyi hedefliyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilen bir yayıncılık olsun istiyoruz."

"Erişilebilir iletişim artık tali bir konu değildir"

Bugün dünyada 1,5 milyardan fazla insanın bir dereceye kadar işitme kaybıyla yaşadığını belirten Karagöz, Dünya Sağlık Örgütünün 2050 yılına kadar bu sayının yaklaşık 2,5 milyara ulaşacağını öngördüğünü aktardı.

Karagöz, Türkiye'de ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kamuya açık verileri çerçevesinde en az 179 bin 867 işitme engelli vatandaş olduğunu kaydetti.

Serdar Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erişilebilir iletişim artık tali bir konu değildir, işitme engelliler için yayıncılık bir tali konu, yan konu değil, temel bir konudur, temel bir ihtiyaçtır. Temennimiz şudur. Bu çalışma yalnızca Anadolu Ajansı bünyesinde karşılık bulmasın. Bu çalışma, Türk İşaret Dili haberciliği tüm medya ekosisteminde daha güçlü bir yer edinsin ve erişilebilir yayıncılığın doğal bir standardı haline gelsin. Ülkemizde diğer medya kurum ve kuruluşları özgün içerikler üretsinler işitme engelliler için, görme engelliler için."

Bu işi bir çeviri işi olmaktan uzaklaştırmak istediklerini aktaran Karagöz, haberin değerinin muhatabına ulaştığı durumda ortaya çıktığını ve kendilerinin Türkiye'de yaşayan herkesi haberin muhatabı yapmak istediklerini vurguladı.

Karagöz, projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hakikat eksiksiz şekilde herkes içindir. Haber, eksiksiz şekilde herkes içindir, iletişim eksiksiz şekilde herkes içindir. Bilginin hiçbir engel tanımadığı, kimsenin iletişim imkanının dışında kalmadığı, daha adil, daha kapsayıcı bir medya düzenini birlikte inşa etme dileğiyle sizleri saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Programda "Eller Konuşur"un detayları paylaşıldı

Programa, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özkır, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ve AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli de katıldı.

Projenin tanıtım filminin izletilmesiyle başlayan programın ikinci oturumunda, AA Ayrımcılık Hattı Müdürü Tufan Aktaş, "Eller Konuşur"un nasıl ortaya çıktığını ve projenin detaylarını paylaştı.

İşitme engelli sosyal medya fenomenleri, milli sporcular, yapımcılar, dizi oyuncularının da yer aldığı programda, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Bülent Tekin, Türkiye Sağırlar Konfederasyonu Başkanı Orkun Utsukarcı, işaret dili tercümanı ve belgesel yapımcısı Nurben Kendirli, tekvandocu milli sporcu Aslıhan Savan Kuş ve sunucu Şule Denli de işaret diliyle konuşma yaptı.

Program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

AA'nın erişilebilir haber projesi "Eller Konuşur"a, Instagram'dan "aa.isaret", NSosyal üzerinden "aa_isaret" kullanıcı adıyla ulaşılabilir.