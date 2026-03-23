A Milli Takım'da sakatlık: Kadroda olmayacağını açıkladı

A Milli Takım kadrosuna davet edilen Aral Şimşir, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sakatlığı nedeniyle milli takıma katılamayacağını açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından açıklanan kadroya davet edilen Danimarka ekibi Midtjylland'ın formasını giyen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.

"EN KISA SÜREDE DÖNECEĞİM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, "Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım. Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek. En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Bu sezon Danimarka ekibinde 45 maçta 11 gol ve 18 asistlik performans sergileyen milli oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Savaşta ölen Ukraynalı askerin telefonunda yaptığı aramalar yürekleri dağladı

Savaşta ölen askerin telefonunda yaptığı aramalar yürekleri dağladı
Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı

Ne oldu sana Muslera? Son halini görenler tanıyamıyor
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş