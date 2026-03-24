Dijan Köse kimdir? Erol Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse kaç yaşında, nereli, annesi kimdir?

İstanbul'un kültür ve medya dünyasında adından söz ettiren Dijan Nazlan Köse, ünlü yapımcı Erol Köse'nin tek çocuğu olarak merak konusu oldu. Sosyal medya ve iş hayatındaki etkinliğiyle dikkat çeken Dijan'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu, takipçiler tarafından araştırılıyor. Peki, Dijan Köse kimdir? Erol Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse kaç yaşında, nereli?

DİJAN KÖSE KİMDİR?

Dijan Nazlan Köse, ünlü yapımcı ve eski şarkıcı Erol Köse'nin tek çocuğudur. İstanbul'da yaşayan Dijan, hem iş dünyasında hem de sosyal medya ve kültürel içerik üretimi alanında aktif bir isimdir. Gastronomi, medya ve içerik projeleriyle adından söz ettirmektedir.

DİJAN KÖSE KAÇ YAŞINDA?

Dijan Nazlan Köse, 1992 doğumludur ve 34 yaşındadır.

DİJAN KÖSE NERELİ?

Dijan Nazlan Köse İstanbul doğumludur ve hâlen İstanbul'da yaşamaktadır.

DİJAN KÖSE'NİN ANNESİ KİMDİR?

Dijan Nazlan Köse'nin annesi, Erol Köse'nin ilk eşi Ajlan Köse'dir. Erol Köse ve Ajlan Köse'nin boşanmasının ardından Dijan'ın velayeti annesine verilmiştir.

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse, 21 Eylül 1965 doğumlu, Türk yapımcı, eski şarkıcı ve doktor olarak tanınmıştır. Komedi Dans Üçlüsü ile müzik dünyasına adım atmış, daha sonra Tarkan, Gülşen, Sertab Erener gibi ünlü sanatçılarla çalışarak yapımcılık kariyerini pekiştirmiştir. 23 Mart 2026 tarihinde Sarıyer Maslak'ta 16. kattan düşerek hayatını kaybetmiştir.

Sahra Arslan
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar

Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı

Savaşın etkisi büyüyor! İran'dan şok Türkiye kararı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık

Akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
Derbinin tarihi değişti! Olası Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için TFF'den açıklama

Olası derbinin tarihi değişti
İsrail askerlerinden, Filistinli ailenin evinde skandal kutlama

İsrail askerlerinden skandal görüntü
Ne ABD ne de İsrail! Kim, Güney Kore'yi 'en düşman devlet' ilan etti

Ne ABD ne de İsrail! Kim "en düşman devleti" ilan etti
'Kocan seni aldatsa affeder misin?' sorusuna verdikleri cevap olay oldu

"Aldatma" sorusuna verdikleri cevap olay oldu
Derbinin tarihi değişti! Olası Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için TFF'den açıklama

Olası derbinin tarihi değişti
Ünlü golcü, kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı

Kadın muhabirin güzelliği karşısında afalladı ama gerçek başka çıktı
Rakam inanılır gibi değil! Tarihin en pahalı imzasını Yamal atabilir

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yok artık Yamal