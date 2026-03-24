Dijan Köse kimdir? Erol Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse kaç yaşında, nereli, annesi kimdir?

Medya ve sanat dünyasının tanınan isimlerinden Erol Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse, gündemde merak uyandırıyor. Takipçileri, Dijan'ın kim olduğunu, kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırıyor; özel hayatı ve kariyeri merak edilen konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

DİJAN KÖSE KİMDİR?

Dijan Nazlan Köse, ünlü yapımcı ve eski şarkıcı Erol Köse'nin tek çocuğudur. İstanbul'da yaşayan Dijan, hem iş dünyasında hem de sosyal medya ve kültürel içerik üretimi alanında aktif bir isimdir. Gastronomi, medya ve içerik projeleriyle adından söz ettirmektedir.

DİJAN KÖSE KAÇ YAŞINDA?

Dijan Nazlan Köse, 1992 doğumludur ve 34 yaşındadır.

DİJAN KÖSE NERELİ?

Dijan Nazlan Köse İstanbul doğumludur ve hâlen İstanbul'da yaşamaktadır.

DİJAN KÖSE'NİN ANNESİ KİMDİR?

Dijan Nazlan Köse'nin annesi, Erol Köse'nin ilk eşi Ajlan Köse'dir. Erol Köse ve Ajlan Köse'nin boşanmasının ardından Dijan'ın velayeti annesine verilmiştir.

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse, 21 Eylül 1965 doğumlu, Türk yapımcı, eski şarkıcı ve doktor olarak tanınmıştır. Komedi Dans Üçlüsü ile müzik dünyasına adım atmış, daha sonra Tarkan, Gülşen, Sertab Erener gibi ünlü sanatçılarla çalışarak yapımcılık kariyerini pekiştirmiştir. 23 Mart 2026 tarihinde Sarıyer Maslak'ta 16. kattan düşerek hayatını kaybetmiştir.