Haberler

Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CNBC-e, yıllar sonra logosunu yenileyerek yeni bir dönemin kapısını araladığını duyurdu; yapılan açıklamada değişimin yalnızca görsel değil, aynı zamanda vizyon ve hedefleri yansıttığı belirtildi.

Türkiye'de ekonomi ve finans yayıncılığının önemli markalarından CNBC-e, yıllar sonra logosunu yeniledi. Kanalın yeni logosu izleyicilerle buluşurken, değişimin sadece görsel bir güncelleme olmadığı vurgulandı.

CNBC-e tarafından yapılan açıklamada, logonun kurumun geleceğe yönelik hedeflerini ve vizyonunu yansıttığı belirtildi. Açıklamada, "CNBC-e ailesi için yeni bir sayfa daha açılıyor. Ekranlarınızda göreceğiniz bu yeni logo, yalnızca görsel bir değişimi değil; aynı zamanda yönümüzü, hedeflerimizi temsil ediyor" ifadelerine yer verildi.

YENİ SAYFA MESAJI

Kanalın uzun bir aranın ardından yaptığı bu değişiklik, marka kimliğinde yenilenme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yeni logo ile birlikte CNBC-e'nin yayın politikası ve içerik stratejisinde de güncellemeye gidilebileceği yorumları yapılıyor.

DİKKAT ÇEKEN DÖNÜŞ

CNBC-e, geçmişte Türkiye'de ekonomi ve eğlence içeriklerini bir arada sunan yapısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Yenilenen logo, kanalın yeniden konumlanma sürecine girdiğine işaret ediyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

