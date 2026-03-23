Haberler

Yerde gördü, öperek yerine astı: İzleyenler duygulandı

Yerde gördü, öperek yerine astı: İzleyenler duygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Bahattin Göktaş, yerde bulduğu Türk bayrağını alıp temizleyerek astı. Bu duygu dolu anlar, sosyal medya üzerinden büyük ilgi gördü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir vatandaş, yerde bulduğu Türk bayrağını temizleyip öperek yerine astı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler beğeni topladı.

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Bahattin Göktaş, evinin önünde yere düşmüş halde bulunan Türk bayrağını fark etti. Bayrağı yerden alan Göktaş, gerekli temizliği yaptıktan sonra özenle yerine astı. Bayrağı öperek yerine asması ise çevredeki vatandaşlar tarafından duyguyla karşılandı.

Göktaş'ın bu hassas ve anlamlı davranışı, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

