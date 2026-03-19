''Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi

Liverpoollu futbolcu Hugo Ekitike, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde elemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

''GALATASARAY'I 10-0 YENEBİLİRDİK!''

Mücadeleyi 1 golle tamamlayan Hugo Ekitike, daha fazla gol atabileceğini belirterek, "Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık. 10-0 bile kazanabilirdik. Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık." dedi.

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN CEVAP GECİKMEDİ

Ekitike'nin bu açıklamaları sonrası 23 yaşındaki oyuncuya Galatasaraylı taraftarlardan cevap gecikmedi. Fransız futbolcunun hesabına binlerce yorum yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncuya tepki göstererek kötü bir golcü olduğunu dile getirdi. Yapılan yorumlarda bu sezon oynanan 3 maçta Ekitike'nin kaçırdığı mutlak şanslara dikkat çekildi.

İşte Ekitike'ye yapılan bazı yorumlar: