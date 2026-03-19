''Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi
Liverpool forması giyen Hugo Ekitike, Galatasaray maçı sonrasında konuştu. Daha fazla gol atabileceğini belirten golcü oyuncu, ''Galatasaray'ı 10-0 bile yenebilirdik.'' dedi. Bu sözleri sonrası harekete geçen Galatasaraylı taraftarlar, oyuncunun sosyal medya hesabına binlerce yorum yaparak, kendisinin kötü bir golcü olduğunu ve bu nedenle 3 maçta sadece 4 gol atabildiklerini dile getirdi.
- Liverpool futbolcusu Hugo Ekitike, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde eleyen maçta 1 gol attı.
- Hugo Ekitike, Galatasaray'a karşı 10-0 kazanabileceklerini ifade etti.
- Galatasaraylı taraftarlar, Hugo Ekitike'nin bu sezon oynadığı 3 maçta 4 gol attığını belirterek tepki gösterdi.
Liverpoollu futbolcu Hugo Ekitike, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde elemesinin ardından açıklamalarda bulundu.
''GALATASARAY'I 10-0 YENEBİLİRDİK!''
Mücadeleyi 1 golle tamamlayan Hugo Ekitike, daha fazla gol atabileceğini belirterek, "Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık. 10-0 bile kazanabilirdik. Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık." dedi.
GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN CEVAP GECİKMEDİ
Ekitike'nin bu açıklamaları sonrası 23 yaşındaki oyuncuya Galatasaraylı taraftarlardan cevap gecikmedi. Fransız futbolcunun hesabına binlerce yorum yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncuya tepki göstererek kötü bir golcü olduğunu dile getirdi. Yapılan yorumlarda bu sezon oynanan 3 maçta Ekitike'nin kaçırdığı mutlak şanslara dikkat çekildi.
İşte Ekitike'ye yapılan bazı yorumlar:
- ''10-0 kazanabilirdik demiş. İyi bir golcü olsaydın Liverpool ligde bu durumda olmazdı.''
- ''Oynanan 3 maçta 4 gol atabildiniz. Bu senin ne kadar kötü bir forvet olduğunu gösteriyor.''
- ''10 gol atamamanızın tek sebebi sensin. Liverpool seni yolladığında eski günlerine geri dönecek''
- ''Galatasaray'la alay etmeyi bırak ve topa vurmayı öğren. Tarihin en saçma transferlerinden birisin.''