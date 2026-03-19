''Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi

Liverpool forması giyen Hugo Ekitike, Galatasaray maçı sonrasında konuştu. Daha fazla gol atabileceğini belirten golcü oyuncu, ''Galatasaray'ı 10-0 bile yenebilirdik.'' dedi. Bu sözleri sonrası harekete geçen Galatasaraylı taraftarlar, oyuncunun sosyal medya hesabına binlerce yorum yaparak, kendisinin kötü bir golcü olduğunu ve bu nedenle 3 maçta sadece 4 gol atabildiklerini dile getirdi.

Liverpoollu futbolcu Hugo Ekitike, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde elemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

''GALATASARAY'I 10-0 YENEBİLİRDİK!''

Mücadeleyi 1 golle tamamlayan Hugo Ekitike, daha fazla gol atabileceğini belirterek, "Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık. 10-0 bile kazanabilirdik. Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık." dedi.

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN CEVAP GECİKMEDİ

Ekitike'nin bu açıklamaları sonrası 23 yaşındaki oyuncuya Galatasaraylı taraftarlardan cevap gecikmedi. Fransız futbolcunun hesabına binlerce yorum yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncuya tepki göstererek kötü bir golcü olduğunu dile getirdi. Yapılan yorumlarda bu sezon oynanan 3 maçta Ekitike'nin kaçırdığı mutlak şanslara dikkat çekildi.

İşte Ekitike'ye yapılan bazı yorumlar:

  • ''10-0 kazanabilirdik demiş. İyi bir golcü olsaydın Liverpool ligde bu durumda olmazdı.''
  • ''Oynanan 3 maçta 4 gol atabildiniz. Bu senin ne kadar kötü bir forvet olduğunu gösteriyor.''
  • ''10 gol atamamanızın tek sebebi sensin. Liverpool seni yolladığında eski günlerine geri dönecek''
  • ''Galatasaray'la alay etmeyi bırak ve topa vurmayı öğren. Tarihin en saçma transferlerinden birisin.''
Cemre Yıldız
Haberler.com
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Dışişleri de doğruladı: Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti

Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
Yorumlar (3)

Bidüşün:

Eleman nasıl acıttıysa binlerce taraftar ciyaklamış,

Oflu Hakan:

o zaman 3 maçta 75 milyonluk osimen ne oluyor

Yunus Emre:

Galatasarayliyim ama maalesef her sene ayni basarisizliklar. 85 milyonluk ulke 4 buyukler adi altinda takimlarimiz var ama ulke liginden oteye gidemiyorlar maalesef. Avrupa kupalarinda kok sokturemiyorlar yari finalde, finalde. 40 yilda bir ceyrek finale sans eseri kalip, ertesine elenip hikayaeden teyyare isler.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri
Galibiyeti ballandıra ballandıra anlatan Van Dijk, Uğurcan Çakır'ı da es geçmedi

Galibiyeti ballandıra ballandıra anlatırken Uğurcan'ı da es geçmedi
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri
Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti

13 aylık bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi temizlik yaparken...