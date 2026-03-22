ASELSAN Genel Müdürü Akyol'dan Taziye Mesajı
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Katar'da helikopter kazasında şehit olan personel için sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Katar'da helikopter kazasında şehit olan personel için sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Akyol, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 2 ASELSAN personeli teknisyenimiz ve kahraman Mehmetçik'imizin acı kaybını derin bir üzüntüyle öğrendik. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı