Gelinlik giyen Joe Worral kendisini eleştirenlere ateş püskürdü

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen futbolcu Joe Worrall'ın gelinlik giyip şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Kendisini eleştirenlere karşı sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İngiliz oyuncu, ''Sizler hayatın tadını çıkarmayı bilmeyen, dünyanın en sıkıcı insanlarısınız. Bu eylemi neden yaptığımı size anlatmak için zamanımı boşa harcamayacağım'' dedi.

Geride bıraktığımız dönemlerde kısa bir süreliğine Beşiktaş forması giyen İngiliz futbolcu Joe Worrall, saha dışındaki ilginç görüntüsüyle gündeme geldi.

GELİNLİK GİYİP ŞARKI SÖYLEDİ

Kalabalık bir grupla eğlenen Joe Worrall'ın gelinlik giyerek şarkı söylediği görüldü. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı kullanıcılar bu anları eğlenceli bulurken, bazıları da oyuncuya tepki gösterdi.

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kendisine yapılan eleştirilere dayanamayan Joe Worrall, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak adeta ateş püskürdü. Yaptığında bir sakınca olmadığını belirten 29 yaşındaki savunma oyuncusu, ''Sizler hayatın tadını çıkarmayı bilmeyen, dünyanın en sıkıcı insanlarısınız. Bu eylemi neden yaptığımı size anlatmak için zamanımı boşa harcamayacağım'' sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş kariyerinde 9 maça çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 1 gol attı. Worrall, siyah-beyazlılarda Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.

Cemre Yıldız
