Türk magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Erol Köse, sadece iş dünyasındaki başarılarıyla değil, özel hayatıyla da sürekli gündemde. Özellikle yaşadığı ilişkiler ve adı anılan kişiler, yıllardır kamuoyunun ilgisini çekiyor. Peki, Erol Köse'nin sevgilileri kimler? Erol Köse kaç kişiyle evlendi? Detaylar...

EROL KÖSE'NİN SEVGİLİLERİ KİMLER?

Erol Köse'nin özel hayatı magazin basınının uzun yıllardır yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İş dünyasındaki görünürlüğü ve televizyon ekranındaki yerinin yanı sıra, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da ilgiyi artırıyor.

Zaman zaman farklı isimlerle anılan Köse, magazin gündeminde çeşitli ilişkileriyle yer aldı. Ancak bu ilişkilerin çoğu resmi olarak doğrulanmadığı için kamuoyuna yansıyan bilgiler genellikle iddialar ve söylentiler üzerinden şekillendi. Bu durum, Erol Köse sevgilileri kimler sorusunun net yanıtını zorlaştırıyor.

Köse'nin adı, dönem dönem sosyal medya fenomenleri, iş dünyasından isimler ve magazin figürleriyle anıldı. Bazı ilişkiler kısa süreli gündem olurken, bazıları uzun süre konuşuldu ve tartışıldı.

EROL KÖSE KAÇ KİŞİYLE EVLENDİ?

Erol Köse'nin evlilik hayatı, magazin sayfalarının en çok merak ettiği konulardan biri. Peki, Erol Köse kaç kişiyle evlendi?

Erol Köse'nin ilk eşi Ajlan Köse'dir. Ajlan Köse, müzik sektöründe önemli projelere imza atan bir isimdir. Çift, 1980'li yılların sonuna doğru evlendi ve 17 yıl boyunca evli kaldı. Ancak 2000'li yılların başında Erol Köse'nin şarkıcı Gülşen ile yaşadığı birliktelik, bu evliliği sarsmış ve çiftin yolları ayrılmıştır.

Erol Köse'nin ikinci ve en uzun süreli evliliği ise Fulden Köse ile olmuştur. 1993 yılında dünya evine giren çift, uzun yıllar boyunca gözlerden uzak bir evlilik sürdürdü. Fulden Köse, genellikle sakin bir yaşamı tercih etse de boşanma sürecinde medyanın odak noktası haline geldi. Bu evlilikten çiftin bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir; kızları Dijan Köse zaman zaman babasıyla olan paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Boşanma sürecinde Fulden Köse'nin sunduğu dilekçeler ve tazminat talepleri, dönemin Türkiye magazin gündeminin en çok konuşulan olayları arasında yer aldı.