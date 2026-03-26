İzmir'de suç örgütünü övücü paylaşım yapan 7 şüpheli tutuklandı

İZMİR'de sanal medya hesapları üzerinden suç örgütünü övücü, korku ve sempati oluşturma, çocukları suça teşvik eden paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında; suç örgütlerine ait sanal medya hesapları üzerinden örgütü övücü, korku ve sempati oluşturma, çocukları suça teşvik eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda 11 şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 suça sürüklenen çocuk ile 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı