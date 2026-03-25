Haberler

Trabzon'da kız arkadaşına büyü yaptırmak isteyen kişi yaklaşık 500 bin lira dolandırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da bir genç, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle kız arkadaşına büyü yaptırmak için anlaşıp 495 bin 600 lira gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Trabzon'da bir kişi, kız arkadaşına büyü yaptırmak için sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği şüpheli tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ortahisar ilçesinde yaşayan B.T. (21), sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişi ile kız arkadaşına büyü yaptırmak amacıyla anlaştı.

Banka hesabına 495 bin 600 lira gönderdiği kişiye daha sonra ulaşamayan B.T, dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

B.T'nin şikayeti üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
Metehan Baltacı tahliye edildi

Bahisten tutuklanan Metehan Baltacı için yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket

Ünlü isimden karşısına dikilen genci şok eden hareket

Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak

40 yıllık hegemonyayı milyarder bir bahisçi yıkacak
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz