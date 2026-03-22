Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi

Bengü Türk'te yayımlanan bir Nevruz haberi, yapılan bir hata nedeniyle tartışma yarattı. Bengü Türk'ün internet sitesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nevruz kutlamasındaki "büyük Türk coğrafyası" ifadesi "büyük Kürt coğrafyası" olarak servis edildi.

Haberdeki ifade farkı kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti ve tartışma konusu oldu. Tepkilerin ardından Bengü Türk, internet sitesinde yer alan haberi düzeltti ve kamuoyuna açıklama yaptı.

AÇIKLAMA GELDİ

Bengü Türk, yaşanan durumu bir yazım hatası olarak değerlendirdi. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bengü Türk TV internet sitesi benguturk.com'da yer alan Nevruz Bayramı kutlama haberi editör hatasından kaynaklı olarak video içeriğinde yer almayan kelimelere yer verilmiştir. Bizim için asıl olan video içeriğinin kendisidir ve dikkate alınması gereken de habercilik etiği gereği bu olmalıdır"

SORUMLU EDİTÖR GÖREVDEN ALINDI

Haber sitesi, hatanın ardından sorumlu editörün görevine son verdi. Haberdeki yanlış ifade de 'büyük Türk coğrafyası' olarak değiştirildi.

"KİRLİ PROPAGANDA" VURGUSU

Açıklamanın devamında sosyal medyada yapılan paylaşımlara tepki gösterildi:

"Yapılan yazım hatası kısa süre içerisinde düzeltilmiş ancak bazı art niyetli sosyal medya kullanıcılarının videonun aslını görmezden gelerek sehven yazılan bir kelime üzerinden kirli propaganda yürüttükleri görülmüştür. Yapılan hata üzerine sorumlu editör görevinden alınmıştır. Temennimiz kirli propagandaya alet olanların aynı şekilde bu açıklamaya da yer vermeleridir."

