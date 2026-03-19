Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı rövanş maçında gösterdiği performans ile maça damga vuran Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Milli kaleci yaptığı paylaşımda, ''Şimdi tek hedef şampiyonluk! Seneye görüşmek üzere!" sözlerini sarf etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a 4-0 mağlup olarak toplam skorda 4-1 geride kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

GECENİN KAHRAMANI UĞURCAN ÇAKIR

Mücadele her ne kadar 4-0 bitmiş olsa da Galatasaray'da gecenin kahramanı Uğurcan Çakır oldu. Milli kaleci, Salah'ın penaltısında geçit vermeyerek mücadeleyi 16 kurtarışla tamamladı.

'SENEYE GÖRÜŞMEK ÜZERE'

Kalesinde devleşen 29 yaşındaki file bekçisi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak taraftarlarına seslendi. Odaklarını lige çevirdiklerini belirten Çakır, "Şimdi tek hedef şampiyonluk! Seneye görüşmek üzere!" ifadelerini kullandı.

İşte Uğurcan Çakır'ın o paylaşımı:

Cemre Yıldız
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTaygun Demir:

takımı 4 yiyip elenmiş foto paylaşıp subliminal mesaj veriyor ben olmasam 10 olurdu demek istiyor zaten şampiyonsunuz forvetsiz Fenermi şampiyon olacak gerçekleri gizlemek için başka yerden konu açıyor asıl amacı ben olmasan fark yerdik paylaşımı

Haber Yorumlarıccg5smx4yr:

4 gol yemişe kahraman mı oluyor

Haber YorumlarıTaygun Demir:

çok büyük potansiyeli vardı zaten daha erken patlaması lazımdı

Haber Yorumlarıkadir sariozkan:

Osim.an. 18. Dışından deymamli yürüyor amahic 962atamadı

Haber YorumlarıBay Baykush:

Aslan gibi takımın aslan gibi kalecisi. ŞAMPİYONLAR LİGİ diye bir yer var, civcivler bilmez. Oralarda iyi tanınıyor kendisi!

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Teşekkürler Uğurcan maçın başından sonuna kadar aldığın parayı hak ettin, bu işler birden olmaz yavaş yavaş Paris Saint german kadrosunda Messi Neymar embape ve daha nicesi varken şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olamadı. Vakti elbet gelecek. bu heyecanı yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum

Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük

4-0'lık yenilginin faturası ağır oldu
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı

7 yıl boyunca alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
Zengin semtinde yaptığı işten 150 bin lira kazanıyor: Okumayın, iş kovalayın

Zengin semtinde yaptığı işten 150 bin lira kazanıyor
UEFA'dan Liverpool'a soruşturma

Liverpool'un başı büyük dertte
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat davası
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük

4-0'lık yenilginin faturası ağır oldu
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı

7 yıl boyunca alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
Zengin semtinde yaptığı işten 150 bin lira kazanıyor: Okumayın, iş kovalayın

Zengin semtinde yaptığı işten 150 bin lira kazanıyor