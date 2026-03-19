Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a 4-0 mağlup olarak toplam skorda 4-1 geride kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

GECENİN KAHRAMANI UĞURCAN ÇAKIR

Mücadele her ne kadar 4-0 bitmiş olsa da Galatasaray'da gecenin kahramanı Uğurcan Çakır oldu. Milli kaleci, Salah'ın penaltısında geçit vermeyerek mücadeleyi 16 kurtarışla tamamladı.

'SENEYE GÖRÜŞMEK ÜZERE'

Kalesinde devleşen 29 yaşındaki file bekçisi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak taraftarlarına seslendi. Odaklarını lige çevirdiklerini belirten Çakır, "Şimdi tek hedef şampiyonluk! Seneye görüşmek üzere!" ifadelerini kullandı.

İşte Uğurcan Çakır'ın o paylaşımı: