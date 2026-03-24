Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri ne kadar, mal varlığı nedir? Aleyna Kalaycıoğlu 1 ayda ne kadar kazanıyor?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun gelir kaynakları ve mal varlığı uzun süredir merak konusu. Oyunculuk, müzik ve sosyal medya iş birliklerinden elde ettiği kazançlarla gündeme gelen Kalaycıoğlu'nun aylık geliri ve serveti, takipçileri tarafından "Bir ayda ne kadar kazanıyor?" sorusuyla araştırılıyor. Bu konu, hem magazin hem de ekonomi meraklılarının ilgisini çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN AYLIK GELİRİ NEDİR?

Ümraniye'de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu, geçimini şarkıcılıkla sağladığını ve aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu söyledi. Aleyna Kalaycıoğlu emniyette verdiği ifadede cinayet anını anlattı. İfadesinden önce aylık geliri sorulan Aleyna Kalaycıoğlu, "Geçimimi şarkıcılıkla sağlıyorum. Aylık gelirim 250 bin TL" yanıtını verdi.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYET OLAYI NEDİR?

Ümraniye'de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'ın (21) rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİNDE KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi, türkücü İzzet Yıldızhan ile birlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli Bilal Kadayıfçıoğlu ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Zuhal Kalaycıoğlu ile A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İLE ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NUN ARASINDA NE VAR?

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Kalaycıoğlu, katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisinin başlamasına annesinin vesile olduğunu söyledi. Kalaycıoğlu, "Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkim iki hafta önce başladı. Annem vesile oldu. Annem, ailenin düzgün bir aile olduğunu ve Alaattin'in bana ilgisi olduğunu söyledi.

Biz de Alaattin ile tanışarak konuşmaya başladık. Alaattin ile tanışmadan iki hafta önce Vahap'tan ayrılmıştım. Alaattin'in bildiğim kadarıyla armatörlük yaptığını biliyorum. Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı. Kendisine karşı olumlu bir izlenimim oldu. Bana saygılı davranıyordu" ifadelerini kullandı.