Malezya Haberleri - Malezya Haber - Haberler

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Malezya Haberleri

Malezya haber, Malezya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilinden Malezya'daki fuara katılan yerli firmalara övgü Açıklaması

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilinden Malezya'daki fuara katılan yerli firmalara övgü Açıklaması

Malezya - 41 Dakika Önce
CANiK Malezya envanterine girdi

CANiK Malezya envanterine girdi

Malezya - 1 Saat Önce
Karanlıkta Badminton Oyunu

Karanlıkta Badminton Oyunu

Malezya - 1 Saat Önce
Son dakika haberleri | Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'i Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor

Son dakika haberleri | Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'i Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor

Malezya - 2 Saat Önce
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - Dün 18:36
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ramazanın ilk iftarı yapıldı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ramazanın ilk iftarı yapıldı

Malezya - Dün 15:49
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 02.04.2022
Malezya Kral ve Kraliçesi Kovid-19'a yakalandı

Malezya Kral ve Kraliçesi Kovid-19'a yakalandı

Malezya - 02.04.2022
KUALA LUMPUR - Malezya'da 2 yıl aradan sonra sosyal mesafesiz ilk teravih kılındı

KUALA LUMPUR - Malezya'da 2 yıl aradan sonra sosyal mesafesiz ilk teravih kılındı

Malezya - 02.04.2022
İngiltere'deki 2 yıl aradan sonra kısıtlamalar olmadan ilk teravih kılındı

İngiltere'deki 2 yıl aradan sonra kısıtlamalar olmadan ilk teravih kılındı

Malezya - 02.04.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 01.04.2022
Singapur'da çalışan binlerce Malezyalı, sınırın açılmasıyla ülkesine döndü

Singapur'da çalışan binlerce Malezyalı, sınırın açılmasıyla ülkesine döndü

Malezya - 01.04.2022
Malezya iki yılın ardından kapılarını ziyaretçilere açtı

Malezya iki yılın ardından kapılarını ziyaretçilere açtı

Malezya - 01.04.2022
Türk akademisyen Malezyalı kadın girişimciye mentorluk yapacak

Türk akademisyen Malezyalı kadın girişimciye mentorluk yapacak

Malezya - 01.04.2022

KUALA LUMPUR - Malezya'da 2 yıl aradan sonra sosyal mesafesiz ilk teravih kılındı
Türk şirketleri, Malezya'daki savunma fuarında

Türk şirketleri, Malezya'daki savunma fuarında

Malezya - 31.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 31.03.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Hollanda Parlamentosuna seslendi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Hollanda Parlamentosuna seslendi

Malezya - 31.03.2022
SSB'den Malezya Genelkurmay Başkanı Affendi'ye ziyaret

SSB'den Malezya Genelkurmay Başkanı Affendi'ye ziyaret

Malezya - 31.03.2022
PC Game Pass yeni bölgelere açılıyor

PC Game Pass yeni bölgelere açılıyor

Malezya - 31.03.2022
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: 'A400M filomuz tamamlandı'

Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: "A400M filomuz tamamlandı"

Malezya - 30.03.2022
Malezya Kralı Abdullah, Türk savunma şirketlerinin stantlarını ziyaret etti

Malezya Kralı Abdullah, Türk savunma şirketlerinin stantlarını ziyaret etti

Malezya - 30.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 30.03.2022
Dyson'dan temiz hava ve pürüzsüz ses veren kulaklık

Dyson'dan temiz hava ve pürüzsüz ses veren kulaklık

Malezya - 30.03.2022
Malezya İçişleri Bakanı Hamzah, TUSAŞ standını ziyaret etti

Malezya İçişleri Bakanı Hamzah, TUSAŞ standını ziyaret etti

Malezya - 29.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 29.03.2022
Gazzeli gençler, 46. Filistin Toprak Günü münasebetiyle zeytin fidanı dikti

Gazzeli gençler, 46. Filistin Toprak Günü münasebetiyle zeytin fidanı dikti

Malezya - 29.03.2022
Bursa'nın turizmde yeni rotası Sri Lanka ve Hindistan olacak

Bursa'nın turizmde yeni rotası Sri Lanka ve Hindistan olacak

Malezya - 29.03.2022
Türk savunma sanayisinden Malezya'ya çıkarma

Türk savunma sanayisinden Malezya'ya çıkarma

Malezya - 29.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 28.03.2022
KUALA LUMPUR - Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı

KUALA LUMPUR - Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı

Malezya - 28.03.2022
Bahar güneşinin yüzünü göstermesi Kapadokya'daki turistleri mutlu etti

Bahar güneşinin yüzünü göstermesi Kapadokya'daki turistleri mutlu etti

Malezya - 28.03.2022
Son dakika haberi: Malezya'da savunma fuarında Türk firması Endonezya polisiyle anlaşma yaptı

Son dakika haberi: Malezya'da savunma fuarında Türk firması Endonezya polisiyle anlaşma yaptı

Malezya - 28.03.2022
Otokar, Asya-Pasifik'teki varlığını artırmayı hedefliyor

Otokar, Asya-Pasifik'teki varlığını artırmayı hedefliyor

Malezya - 28.03.2022
Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı

Malezya'da DSA-NATSEC savunma fuarı başladı

Malezya - 28.03.2022
Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta dondurma fabrikasını ziyaret etti

Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta dondurma fabrikasını ziyaret etti

Malezya - 27.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 27.03.2022
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Eğer dünyada var olmak istiyorsanız, markalar oluşturmalısınız'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Eğer dünyada var olmak istiyorsanız, markalar oluşturmalısınız"

Malezya - 27.03.2022
Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tehlikeli manevralar yaptığını duyurdu

Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tehlikeli manevralar yaptığını duyurdu

Malezya - 27.03.2022
KAHRAMANMARAŞ - Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta dondurma fabrikasını ziyaret etti

KAHRAMANMARAŞ - Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta dondurma fabrikasını ziyaret etti

Malezya - 27.03.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Mart 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Mart 2022

Malezya - 27.03.2022
Büyükakın: Marmara Denizi'nin tamamında arıtma tesislerinin kurulumu için 20 milyar TL bütçeye ihtiyaç var

Büyükakın: Marmara Denizi'nin tamamında arıtma tesislerinin kurulumu için 20 milyar TL bütçeye ihtiyaç var

Malezya - 26.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 26.03.2022
Türkiye, Malezya DSA-NATSEC savunma fuarına en büyük alanla katılacak

Türkiye, Malezya DSA-NATSEC savunma fuarına en büyük alanla katılacak

Malezya - 26.03.2022
TUSAŞ, Malezya'da Hürjet ve Anka'yı sergileyecek

TUSAŞ, Malezya'da Hürjet ve Anka'yı sergileyecek

Malezya - 26.03.2022
Büyükelçi Göktaş'a, 'Vatikan Devlet Nişanı' verildi

Büyükelçi Göktaş'a, 'Vatikan Devlet Nişanı' verildi

Malezya - 25.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 25.03.2022
Büyükelçi Lütfullah Göktaş'a Vatikan Devlet Nişanı verildi

Büyükelçi Lütfullah Göktaş'a Vatikan Devlet Nişanı verildi

Malezya - 25.03.2022
BiP Genel Müdürüğü'ne Gökhan Yüksektepe atandı

BiP Genel Müdürüğü'ne Gökhan Yüksektepe atandı

Malezya - 25.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 24.03.2022
STM'nin 'deniz projeleri ve vurucu İHA'ları' Güneydoğu Asya'da sergilenecek

STM'nin "deniz projeleri ve vurucu İHA'ları" Güneydoğu Asya'da sergilenecek

Malezya - 24.03.2022
Yunus Emre Enstitüsü Malezya'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü Malezya'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenledi

Malezya - 24.03.2022
Malezya hükümetinin güvenlik yasasının uzatılması teklifi mecliste reddedildi

Malezya hükümetinin güvenlik yasasının uzatılması teklifi mecliste reddedildi

Malezya - 24.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 24.03.2022
Malezya, Malaycanın ASEAN'ın ikinci resmi dili olmasını teklif edecek

Malezya, Malaycanın ASEAN'ın ikinci resmi dili olmasını teklif edecek

Malezya - 23.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 22.03.2022
Çin, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalarda askeri üsler kurmayı hakkı olarak görüyor

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalarda askeri üsler kurmayı hakkı olarak görüyor

Malezya - 22.03.2022
Malezya, kara sularını ihlal eden Vietnamlı balıkçılar sorununun çözümünü talep etti

Malezya, kara sularını ihlal eden Vietnamlı balıkçılar sorununun çözümünü talep etti

Malezya - 22.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 21.03.2022
ABD'li komutan: Çin'in yapay adaları askerileştirmesi güvenliği tehdit ediyor

ABD'li komutan: Çin'in yapay adaları askerileştirmesi güvenliği tehdit ediyor

Malezya - 21.03.2022
Malezya'daki 1MDB davası firari sanığının fazladan hac kotası aldığı iddiası

Malezya'daki 1MDB davası firari sanığının fazladan hac kotası aldığı iddiası

Malezya - 21.03.2022
Demir ve Demirdışı Metaller sektörü ihracatına hızla devam ediyor

Demir ve Demirdışı Metaller sektörü ihracatına hızla devam ediyor

Malezya - 21.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 20.03.2022
Endonezya'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişi öldü

Endonezya'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişi öldü

Malezya - 20.03.2022
Demir ve demirdışı metaller sektörü ihracatına hızla devam ediyor

Demir ve demirdışı metaller sektörü ihracatına hızla devam ediyor

Malezya - 20.03.2022
Bursa'da Textile Show rüzgarı

Bursa'da Textile Show rüzgarı

Malezya - 20.03.2022
Kılıçdaroğlu: 'İslam'ın kendisi ile Müslümanlığımız arasındaki farkın gittikçe açıldığını kabul etmeliyiz'

Kılıçdaroğlu: "İslam'ın kendisi ile Müslümanlığımız arasındaki farkın gittikçe açıldığını kabul etmeliyiz"

Malezya - 19.03.2022
Konya'da 'Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu Sempozyumu' düzenlendi

Konya'da "Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu Sempozyumu" düzenlendi

Malezya - 19.03.2022
Malezya Başbakanı Ismail'den Vietnam'a ilk resmi ziyaret

Malezya Başbakanı Ismail'den Vietnam'a ilk resmi ziyaret

Malezya - 19.03.2022
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Paneli'nde konuştu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Paneli'nde konuştu

Malezya - 19.03.2022
Kılıçdaroğlu Elmalılı Hamdi Yazır konferansında konuştu

Kılıçdaroğlu Elmalılı Hamdi Yazır konferansında konuştu

Malezya - 19.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 19.03.2022
Kerem Bürsin ve Hande Erçel Cephesinde Flaş Gelişme!

Kerem Bürsin ve Hande Erçel Cephesinde Flaş Gelişme!

Malezya - 19.03.2022
Azerbaycanlı koleksiyoncu deniz kabuğu koleksiyonunu mini müzeye dönüştürdü

Azerbaycanlı koleksiyoncu deniz kabuğu koleksiyonunu mini müzeye dönüştürdü

Malezya - 19.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 18.03.2022
Çin'de 'Sıfır Covid' politikası sonrası yeni kısıtlamalar tedarik zincirini nasıl etkileyebilir?

Çin'de 'Sıfır Covid' politikası sonrası yeni kısıtlamalar tedarik zincirini nasıl etkileyebilir?

Malezya - 18.03.2022
Malezya Başbakanı Yaakob, Sabah eyaletine yönelik 'toprak iddialarını' reddetti

Malezya Başbakanı Yaakob, Sabah eyaletine yönelik "toprak iddialarını" reddetti

Malezya - 18.03.2022
SARAYBOSNA - Bosna Hersekli ilim adamı Fikret Karcic, son yolculuğuna uğurlandı

SARAYBOSNA - Bosna Hersekli ilim adamı Fikret Karcic, son yolculuğuna uğurlandı

Malezya - 17.03.2022
Malezya, Suudi Arabistan'ı hedef alan dron saldırılarını kınadı

Malezya, Suudi Arabistan'ı hedef alan dron saldırılarını kınadı

Malezya - 17.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 17.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 16.03.2022
Malezya, Afganistan'a 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

Malezya, Afganistan'a 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

Malezya - 16.03.2022
Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin Aşk Yaşıyor mu? İşte Cevabı...

Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin Aşk Yaşıyor mu? İşte Cevabı...

Malezya - 15.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 15.03.2022
Avrupa Muay Thai Şampiyonu Aslan'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Avrupa Muay Thai Şampiyonu Aslan'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Malezya - 15.03.2022
FBI ajanı, eski Malezya Başbakanı Necip'in 756 milyon dolar aldığını iddia etti

FBI ajanı, eski Malezya Başbakanı Necip'in 756 milyon dolar aldığını iddia etti

Malezya - 15.03.2022
Kerem Bürsin ve Yağmur Tanrısevsin Hakkında Flaş İddia!

Kerem Bürsin ve Yağmur Tanrısevsin Hakkında Flaş İddia!

Malezya - 15.03.2022
Pandemi tıbbi ve aromatik bitki ticaretini hızlandırdı

Pandemi tıbbi ve aromatik bitki ticaretini hızlandırdı

Malezya - 15.03.2022
MH17: Hollanda, Malezya Hava Yolları'na ait uçağın düşürülmesi nedeniyle Rusya aleyhine yeni bir dava açtı

MH17: Hollanda, Malezya Hava Yolları'na ait uçağın düşürülmesi nedeniyle Rusya aleyhine yeni bir dava açtı

Malezya - 14.03.2022
Türkiye'nin ilk tank ihracatı tamam, devamı gelecek (1)

Türkiye'nin ilk tank ihracatı tamam, devamı gelecek (1)

Malezya - 14.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 14.03.2022
Kerem Bürsin'den Aşk İddialarına Yanıt!

Kerem Bürsin'den Aşk İddialarına Yanıt!

Malezya - 14.03.2022
Hollanda ve Avustralya, Rusya'ya karşı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne başvurdu

Hollanda ve Avustralya, Rusya'ya karşı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne başvurdu

Malezya - 14.03.2022
Son dakika: realme küresel çapta en hızlı büyüyen 5G akıllı telefonu oldu

Son dakika: realme küresel çapta en hızlı büyüyen 5G akıllı telefonu oldu

Malezya - 14.03.2022
Hamile kadın, kocasına 7 milyon TL'lik otomobil hediye etti

Hamile kadın, kocasına 7 milyon TL'lik otomobil hediye etti

Malezya - 14.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 13.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 12.03.2022
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Malezya - 11.03.2022
Malezya'da yaklaşık 100 bin çevrim içi dolandırıcılık vakası görüldü

Malezya'da yaklaşık 100 bin çevrim içi dolandırıcılık vakası görüldü

Malezya - 11.03.2022
Malezya'daki heyelanda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Malezya'daki heyelanda 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Malezya - 11.03.2022
2014 Malezya uçağı bulundu mu? 2014 yılında düşen Malezya uçağına ne oldu?

2014 Malezya uçağı bulundu mu? 2014 yılında düşen Malezya uçağına ne oldu?

Malezya - 06.10.2021
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