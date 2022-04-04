Malezya Haberleri - Malezya Haber - Haberler

Malezya Haberleri
Malezya haber, Malezya son dakika haberleri ve gelişmeleri.
ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilinden Malezya'daki fuara katılan yerli firmalara övgü Açıklaması
Son dakika haberleri | Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'i Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor
KUALA LUMPUR - Malezya'da 2 yıl aradan sonra sosyal mesafesiz ilk teravih kılındı
Son dakika haberi: Malezya'da savunma fuarında Türk firması Endonezya polisiyle anlaşma yaptı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Eğer dünyada var olmak istiyorsanız, markalar oluşturmalısınız"
KAHRAMANMARAŞ - Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta dondurma fabrikasını ziyaret etti
Büyükakın: Marmara Denizi'nin tamamında arıtma tesislerinin kurulumu için 20 milyar TL bütçeye ihtiyaç var
Çin, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalarda askeri üsler kurmayı hakkı olarak görüyor
Malezya, kara sularını ihlal eden Vietnamlı balıkçılar sorununun çözümünü talep etti
Kılıçdaroğlu: "İslam'ın kendisi ile Müslümanlığımız arasındaki farkın gittikçe açıldığını kabul etmeliyiz"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Paneli'nde konuştu
Çin'de 'Sıfır Covid' politikası sonrası yeni kısıtlamalar tedarik zincirini nasıl etkileyebilir?
MH17: Hollanda, Malezya Hava Yolları'na ait uçağın düşürülmesi nedeniyle Rusya aleyhine yeni bir dava açtı
Hollanda ve Avustralya, Rusya'ya karşı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne başvurdu