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Malezya ile Türkmenistan Enerji Alanındaki İşbirliğini Güçlendiriyor

Malezya ile Türkmenistan Enerji Alanındaki İşbirliğini Güçlendiriyor
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, enerji güvenliğine yönelik bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Petronas, Türkmenistan'daki doğalgaz sahalarına erişim hakkı elde etti.

KUALA LUMPUR, 21 Haziran (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, iki ülke arasında enerji güvenliğine yönelik bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Malezya'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Petronas'ın Türkmenistan'daki doğalgaz sahalarına erişim hakkı elde ettiği duyuruldu.

Cumartesi günü yapılan ortak açıklamaya göre anlaşma kapsamında Petronas'ın dünyanın en büyük rezervleri arasında yer alan Türkmenistan'daki doğalgaz sahalarının geliştirilmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Açıklamada, liderlerin ortak bir vizyon paylaşarak enerji sektöründe ikili işbirliğinin derinleştirilmesinin önemine dikkat çektiği ve Petronas'ın bu alandaki uzun soluklu ve olumlu katkılarını vurguladığı ifade edildi.

Söz konusu anlaşma, Enver'in perşembe günü başlayan iki günlük Türkmenistan resmi ziyareti sırasında imzalandı. Ziyaret, Berdimuhamedov'un daveti ve Aralık 2024'te Malezya'ya yaptığı resmi ziyarete karşılık olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua
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