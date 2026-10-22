Waze, Malezya'nın yasağının ardından güvenlik iddialarını reddetti

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Navigasyon uygulaması Waze, Malezya hükümetinin İsrail bağlantısı ve veri güvenliği endişelerini gerekçe göstererek kamu çalışanlarının uygulamayı kullanmasını yasaklamasının ardından kullanıcı verilerinin güvenliğini tehlikeye attığı yönündeki iddiaları reddetti.

Waze Mobile Limited şirketinden Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada, uygulamanın kişisel verileri tehlikeye attığı yönündeki iddiaların "tamamen asılsız" olduğu savunuldu.

Açıklamada, "Waze, kullanıcı verilerini koruyan ve küresel veri koruma standartlarına uygun gizlilik politikaları çerçevesinde faaliyet gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Malezya'da Başbakan Enver İbrahim başkanlığında toplanan Ulusal Siber Güvenlik Komitesi, dün kamu çalışanlarının Waze kullanımının derhal yasaklanmasına karar vermişti.

Kararın, uygulamanın kullanıcı bilgileri ve konum verilerinin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Başbakan ofisinden yapılan açıklamada da kararda Waze Mobile Limited şirketinin İsrail'de kayıtlı olması ve İsrail yasalarına tabi faaliyet göstermesinin dikkate alındığı aktarılmıştı.

İsrail'de geliştirilen Waze, 2013'te ABD merkezli teknoloji şirketi Google tarafından satın alınmıştı.

Kaynak: AA