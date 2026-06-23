Malezya'nın Sabah eyaletindeki Kapalai bölgesinde su altı yaşamı görüntülendi

Malezya'nın Sabah eyaletinde Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu bungalovlardan oluşan Kapalai bölgesindeki su altı yaşamı görüntülendi.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, ekibiyle Malezya'nın Sabah eyaletinde bulunan dünyaca ünlü Kapalai bölgesinin çekimini yaptı.

Su altı fotoğrafçısı İsa Kaplan, Taner Şahakalkan, Aydın Kışınbay, Ebru Sakal ve Murat Zorluoğlu'nun da desteğiyle kaydedilen çekimlerde deniz lalesi, benekli kirpi balığı, deniz yılanı, deniz kaplumbağası, akrep balığı, deniz hıyarı, kurbağa balığı ve deniz yıldızı dahil çok sayıda farklı su altı canlısı görüntülendi.

Fotoğraf ve video çekimleri sonrası AA muhabirine konuşan Ceylan, yapımına 1996'da başlanan ve 1998'de hizmete açılan dalış merkezinin dünyanın en önemli dalış tesisleri arasında yer aldığını söyledi.

Ceylan, 90 villa tipi bungalovun bulunduğu, yoğun ilgi gören merkezde dalış yapabilmek için yaklaşık bir yıl öncesinden girişimde bulunulması gerektiğini ifade etti.

Ligitan resifleri ve sığ kum bankları üzerine kurulu Kapalai bölgesinin "doğal bir resif alanı" olduğunu belirten Ceylan, "Sadece bu bölgede dalmak bile tür çeşitliliği açısından yeterli kayıt oluşturmaya imkan sağlıyor." dedi.

Ceylan, çekimler sırasında "Enhidrina Schistosa" adı verilen su yılanı ile de sıkça karşılaştıklarını kaydederek, "Suda avlanan ve karada yaşayan yılan çok güçlü toksinlere sahip. Ekip arkadaşlarım su altından ve üstünden kayda almayı başardılar." diye konuştu.

Bölgede sübyelerden dik yüzen karideslere kadar çok sayıda türün bulunduğunu anlatan Ceylan, su altındaki biyolojik çeşitliliğin dalış meraklılarına zengin gözlem imkanları sunduğunu vurguladı.

Ceylan, dünyanın farklı ülkelerinden pek çok kişinin rağbet gösterdiği bu bölgenin küresel iklim değişikliği ve artan sıcaklıklardan nasıl etkileneceğinin ise merak konusu olduğunu sözlerine ekledi.