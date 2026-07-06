Muaythai Milli Takımı Teknik Direktörü Göksel Cingöz'e 'Dünyanın En İyi Antrenörü' Ödülü

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü ve Muaythai Milli Takımı Teknik Direktörü Göksel Cingöz; Malezya'da düzenlenen Elite Dünya Muaythai Şampiyonası'nın ardından Dünya Muaythai Komitesi tarafından 'Dünyanın En İyi Antrenörü (Best Coach)' ödülüne layık görüldü.

Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen Elite Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye Muaythai Milli Takımı Teknik Direktörü olarak görev yapan Kayserili Göksel Cingöz, Dünya Muaythai Komitesi tarafından 'Best Coach' (Dünyanın En İyi Antrenörü) ödülünün sahibi oldu. Şampiyonada Türk Milli Takımı 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında dünya ikincisi olma başarısı gösterdi. Yıllardır Türk Milli Takımı'nda önemli görevler üstlenen ve aynı zamanda Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenörlük yapan Göksel Cingöz, aldığı ödülün ardından yaptığı açıklamada milli sporcuların gösterdiği mücadeleye dikkat çekti.

Cingöz; "Türk Milleti'nin çocukları, vatan ve bayrak sevdasıyla mücadele verdi. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Teknik, taktik ve milli motivasyonumuzu her zaman en üst seviyede tuttuk. Bu başarı hepimizin. Bana bu ödülü layık gören Dünya Muaythai Komitesi'ne teşekkür ediyorum. Bu ödülü vatan uğruna canını vermiş şehitlerimize ve gazilerimize armağan ediyorum. Türk çocuklarının bayrağımızı zirvede tutmaları için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı