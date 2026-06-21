Haberler

Ayşegül Açık Dünya Şampiyonu

Ayşegül Açık Dünya Şampiyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Sağlık Ervaspor'dan Ayşegül Açık, Malezya'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda 45 kg altı genç bayanlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Kayseri Sağlık Ervaspor'dan Ayşegül Açık, Muay Thai branşında Dünya Şampiyonu oldu.

16-21 Haziran tarihleri arasında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Kayseri Sağlık Ervaspor Kulübü'nden Ayşegül Açık, 45 kg altı genç bayanlar kategorisinde gösterdiği performansla Dünya Şampiyonu oldu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, elde edilen başarıyla ilgili olarak; "Erva Spor Okullarımız başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Çok şükür, bir dünya şampiyonluğu daha geldi. Azmi, disiplini ve elde ettiği büyük başarıyla bizleri gururlandıran sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor

Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi takımdan gönderiyor
Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti! O anlar kamerada

Yok artık dedirten görüntü! Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti
Curaçao'dan tarihi puan! 15 kurtarış yaparak ülkesine bir ilki yaşattı

Sizler uyurken tam 15 kurtarış yaptı, ülkesine ilk kez puan kazandırdı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren tanker sürücüsü hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti
Kulağındaki küpeyi çıkaramayınca sınava alınmadı, okul bahçesinde yere yığıldı

Hayalleri yarım kaldı! Ne yaptıysa olmadı, okulun önünde yere yığıldı
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı