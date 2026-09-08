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Malezya’da sağlık ekibini taşıyan helikopter düştü: 5 ölü

Malezya’da sağlık ekibini taşıyan helikopter düştü: 5 ölü
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Malezya’da sağlık ekibini taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Malezya'da sağlık ekibini taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Malezya'nın Borneo Adası'ndaki Sarawak eyaletinde bulunan Long Lellang Havalimanı yakınlarında sağlık ekibini taşıyan helikopter düştü. Kazada, 1 pilot, 1 doktor, 2 hemşire ve 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Malezya İtfaiye ve Kurtarma Departmanı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, helikopterde bulunan sağlık personelinin resmi görev kapsamında uçuş yaptığı belirtildi. Düşen helikopterin, ulaşılması güç ve dağlık bölgelerde sağlık hizmeti sunan "Flying Doctor Service" kapsamında görev yaptığı, bu hizmetle bölgedeki uzak yerleşimlere tıbbi bakım, ilaç ve sağlık hizmetleri ulaştırıldığı ifade edildi.

Malezya Sivil Havacılık Otoritesi (CAAM), kazaya karışan helikopterin BO-105 tipi olduğunu ve kazaya ilişkin bildirimi yerel saatle 15.58'de aldığını duyurdu.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için Hava Kazaları Soruşturma Bürosu (AAIB) tarafından soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, helikopterden düşmeden önce duman çıktığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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