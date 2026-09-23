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Sunway'den Prof. Dr. Saidur Rahman, İnönü Üniversitesinde küresel işbirliğini anlattı

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Sunway'den Prof. Dr. Saidur Rahman, İnönü Üniversitesinde küresel işbirliğini anlattı
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Malezya Sunway Üniversitesinden Prof. Dr. Saidur Rahman, İnönü Üniversitesinde yüksek kaliteli araştırma, yayın ve uluslararası işbirliği üzerine konferans verdi. Etkinliğe akademisyen ve öğrenciler katıldı; program Dış İlişkiler Biriminin ev sahipliğinde yapıldı.

İnönü Üniversitesi, akademik vizyonunu uluslararası iş birlikleriyle güçlendirmeye devam ediyor. Malezya Sunway Üniversitesinden Prof. Dr. Saidur Rahman, İnönü Üniversitesini ziyaret ederek yüksek kaliteli araştırma, yayın ve uluslararası işbirliğinin önemine yönelik konferans verdi.

İnönü Üniversitesi Dış İlişkiler Biriminin ev sahipliğinde, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Konferansta; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan da yer aldı. Dünya genelinde bilimsel çalışmaları ve yüksek atıf oranlarıyla tanınan, Sunway Üniversitesinden Prof. Dr. Saidur Rahman, konuşmasında nitelikli akademik araştırmaların temel taşlarına değindi.

Nitelikli araştırma için global iş birliği önemli

Konferansın açılışında, günümüz bilim dünyasında rekabet gücünü artırmanın yollarını aktaran Prof. Dr. Rahman, araştırmaların planlanma süreçleri, uluslararası hakemli dergilerde yayın yapma stratejileri ve farklı üniversiteler ile araştırma merkezleri arasında kurulan küresel ağların önemini vurguladı. Bilimsel bilginin evrenselliğine dikkat çeken Rahman, genç araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilere global ölçekte ortak projeler geliştirme çağrısında bulundu.

Programın sonunda Prof. Dr. Saidur Rahman, İnönü Üniversitesini ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu anlamlı organizasyon ve nazik daveti dolayısıyla Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan'a teşekkür etti. Konferans sonunda Rahman, akademisyenlerin ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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