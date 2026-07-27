Malezya'da 5.000'den Fazla Kişi 2026 Malezya-Çin Koşusu'nda Buluştu

KOTA KİNABALU, 27 Temmuz (Xinhua) -- Malezya'nın Sabah eyaletinin başkenti Kota Kinabalu'da 5.000'i aşkın kişinin katılımıyla 2026 Malezya-Çin Koşusu düzenlendi.

Sabah Malezya-Çin Dostluk Derneği tarafından pazar günü düzenlenen etkinlik, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 52. yılında dostluğu ve halklar arası etkileşimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Farklı etnik kökenlerden ve yaşlardan katılımcılar sabahın erken saatlerinde renkli bir atmosferde koşuya başlarken, birçok kişi de takımlarının bayrağını salladı.

Çin'in Kota Kinabalu Başkonsolosu Zhu Xinglong, koşunun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda Sabah'taki farklı topluluklardan insanların etkileşim kurması ve Çin- Malezya ilişkilerini güçlendirmesine olanak tanıyan bir platform işlevi gördüğünü söyledi.

Malezya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakan Yardımcısı Chan Foong Hin da etkinliğin iki ülke halkları arasındaki ilişkiler açısından önemli bir platforma dönüştüğünü belirtti.

Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlik, Sabah'ta Çin ile Malezya halkları arasındaki dostluğu ve etkileşimi teşvik eden simgesel bir etkinlik haline geldi.

Kaynak: Xinhua