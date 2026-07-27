Haberler

Malezya'da 5.000'den Fazla Kişi 2026 Malezya-Çin Koşusu'nda Buluştu

Malezya'da 5.000'den Fazla Kişi 2026 Malezya-Çin Koşusu'nda Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya'nın Sabah eyaletinde düzenlenen 2026 Malezya-Çin Koşusu'na 5.000'den fazla kişi katıldı. Etkinlik, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 52. yılında dostluğu ve halklar arası etkileşimi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Çin Başkonsolosu ve Malezya Tarım Bakan Yardımcısı, koşunun sporun ötesinde bir platform olduğunu vurguladı.

KOTA KİNABALU, 27 Temmuz (Xinhua) -- Malezya'nın Sabah eyaletinin başkenti Kota Kinabalu'da 5.000'i aşkın kişinin katılımıyla 2026 Malezya-Çin Koşusu düzenlendi.

Sabah Malezya-Çin Dostluk Derneği tarafından pazar günü düzenlenen etkinlik, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 52. yılında dostluğu ve halklar arası etkileşimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Farklı etnik kökenlerden ve yaşlardan katılımcılar sabahın erken saatlerinde renkli bir atmosferde koşuya başlarken, birçok kişi de takımlarının bayrağını salladı.

Çin'in Kota Kinabalu Başkonsolosu Zhu Xinglong, koşunun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda Sabah'taki farklı topluluklardan insanların etkileşim kurması ve Çin- Malezya ilişkilerini güçlendirmesine olanak tanıyan bir platform işlevi gördüğünü söyledi.

Malezya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakan Yardımcısı Chan Foong Hin da etkinliğin iki ülke halkları arasındaki ilişkiler açısından önemli bir platforma dönüştüğünü belirtti.

Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlik, Sabah'ta Çin ile Malezya halkları arasındaki dostluğu ve etkileşimi teşvik eden simgesel bir etkinlik haline geldi.

Kaynak: Xinhua
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti

CHP'de toplu istifa! Partinin ağır topları saf değiştirdi
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Savcılık 5 ünlü ismi daha çağırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını üzen Greenwood kararı

Fenerbahçeliler Greenwood'u izleyemeyecek
Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf

Ağaç altında basılan Beyza-Sercan ikilisinden olay fotoğraf
Barış Alper Yılmaz'dan milli yıldıza çağrı: Galatasaray'a gelmesini isterim

Barış Alper'den milli yıldıza çağrı: Galatasaray'a gelmesini isterim
Sydney Sweeney’nin Scooter Braun tatili olay oldu: 'Seni takipten çıkıyorum!'

Sydney Sweeney’nin Scooter Braun tatili olay oldu: "Seni takipten çıkıyorum!"
Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı

Gece boyunca korna sesi kesilmedi! Sabah ortaya çıkan gerçek şaşırttı
Elinden şeker yemişti! Fil Kendisine tatlı veren işçiyi ezerek öldürdü

Elinden şeker yemişti! Fil Kendisine tatlı veren işçiyi ezerek öldürdü
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu

Ülkenin cumhurbaşkanı koltuğunu bırakıp foto muhabiri oldu