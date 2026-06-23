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Çin'de İlk Beş Ayda Yeni Kurulan Yabancı Sermayeli İşletme Sayısı Yüzde 5,3 Arttı

Çin'de İlk Beş Ayda Yeni Kurulan Yabancı Sermayeli İşletme Sayısı Yüzde 5,3 Arttı
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Çin'de 2026'nın ilk beş ayında kurulan yeni yabancı sermayeli işletme sayısı yıllık %5,3 artarak 25.297'ye ulaştı. Ancak fiili doğrudan yabancı yatırımlar %8,6 azaldı. Yüksek teknoloji sektörlerine yatırım %19,4 artarken, BAE, Malezya ve ABD'den gelen yatırımlarda büyük artış görüldü.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'de 2026 yılının ilk beş ayında kurulan yeni yabancı sermayeli işletme sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 25.297'ye ulaştı.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ilk beş aylık dönemde fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlar yıllık bazda yüzde 8,6 azalarak 327,29 milyar yuan (yaklaşık 48,03 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti. Ancak veriler, sadece mayıs ayındaki doğrudan yabancı yatırım girişinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artış kaydettiğini gösterdi.

Sektörel dağılıma bakıldığında, imalat sektörü beş aylık dönemde 86,97 milyar yuan tutarında fiili doğrudan yabancı yatırım çekerken, hizmet sektörü 234,15 milyar yuan yatırım aldı. Söz konusu dönemde yüksek teknoloji sektörlerine yönelik doğrudan yabancı yatırım girişi ise bir önceki yıla göre yüzde 19,4 artarak 130,14 milyar yuana yükseldi.

Öte yandan veriler, aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yatırımların yıllık bazda yüzde 285,5, Malezya'dan yüzde 108,6, İsviçre'den yüzde 49,4 ve ABD'den yüzde 17,3 oranında arttığını ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua
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