Haberler

Nippon Paint Group, AkzoNobel'in Güneydoğu Asya boya iş kolunu almak için anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nippon Paint Group, AkzoNobel'in Güneydoğu Asya dekoratif boya iş kolunu satın almak üzere anlaşma imzaladı. Vietnam, Endonezya, Malezya, Singapur ve Tayland ile Avustralya ve Papua Yeni Gine'yi kapsayan işlemin, düzenleyici onayların ardından tamamlanması öngörülüyor.

Nippon Paint Group, AkzoNobel'in Güneydoğu Asya dekoratif boya iş kolunu satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Filli Boya markasının sahibi Betek'i 2019'da bünyesine katan Nippon Paint Group, küresel büyüme yolculuğunda yeni bir adıma imza attı.

Grup, AkzoNobel'in Güneydoğu Asya operasyonlarını kapsayan Vietnam, Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland'ın yanı sıra Avustralya ve Papua Yeni Gine'deki dekoratif boya iş kolunu bünyesine katmak için anlaşmaya vardı. İşlemin, gerekli düzenleyici onayların alınması ve kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından tamamlanması öngörülüyor.

Nippon Paint Group, Türkiye'yi üretim, inovasyon ve AR-GE alanında bölgesel bir üs olarak konumlandırıyor. Türkiye'yi Kazakistan, Mısır ve çevre coğrafyaların stratejik merkezi haline getiren yapı, şirketin bölgedeki varlığını güçlendirerek, operasyonel yetkinliğini yukarı taşıyor.

Hedefi kilit pazarlarda operasyonel verimliliği artırmak olan Nippon Paint Group, yeni satın almalarla büyüme yolculuğunu sürdürüyor. Gerçekleştirilecek stratejik birleşmelerle grup, markaları, müşteri ilişkilerini, bayi ve perakende ağlarını, üretim kabiliyetlerini ve yetenekli insan kaynağını genişletmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 58 sitede yayınlandı.
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

Tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da dev kesinti! BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi, tam 22 ilçe karanlığa gömülecek

BEDAŞ listeyi paylaşarak saat verdi! Tam 22 ilçe karanlığa gömülecek
Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş

Fenerbahçe'nin yolladığı yıldız tesislerde çırılçıplak geziyormuş
2026 Nobel Barış Ödülü 'ilk'lerin kadını Navi Pillay'in oldu

2026 Nobel Barış Ödülü 'ilklerin kadını'na verildi
Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek

Tiryakilere yeni yasaklar! Masada çay, elde sigara dönemi bitiyor
Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı

Çocuğunun telefonuyla eve koşan baba, banyoya girince yıkıldı
İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi

Market rafında isyan ettiren görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Camilerde Gazze hutbesi! Diyanet’ten boykot çağrısı

Camilerde "Gazze" hutbesi! Diyanet'ten önemli çağrı