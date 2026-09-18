Malezyalı genç mühendislerin TEKNOFEST için 8 bin kilometrelik yolculuğu

Malezya Bilim Üniversitesinden bir grup mühendislik öğrencisi, TÜRKSAT ve TEKNOFEST işbirliğinde düzenlenen "11. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması"na katılmak üzere yaklaşık 8 bin kilometre mesafe katederek Aksaray'a geldi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST çerçevesinde Aksaray'da gerçekleştirilen Model Uydu Yarışması, uluslararası alanda da genç yetenekleri ağırlıyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'dan kente gelen Malezya Bilim Üniversitesinden Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü öğrencileri, aylardır üzerinde çalıştıkları yerli model uydu projeleriyle uzay teknolojileri alanındaki yeteneklerini sergiliyor.

Ülkelerinden 8 bin kilometre uzakta farklı bir coğrafyada uluslararası takımlarla rekabet eden Malezyalı gençler, tasarladıkları model uyduların roketle fırlatılması, verilerin yer istasyonuna aktarılması ve uçuş senaryolarının başarıyla uygulanması için ter döküyor.

"TEKNOFEST'e daha çok katılım sağlayacağız"

6 öğrenciden oluşan Astral takımının danışman hocası Aifah Mohd Ali, AA muhabirine, daha önce ABD'de düzenlenen bir yarışmaya katıldıklarını ancak TEKNOFEST'in atmosferinin çok farklı ve heyecan verici olduğunu söyledi.

Model Uydu Yarışması'nı sosyal medyada görüp katılmaya karar verdiklerini belirten Ali, şöyle konuştu:

"Ocak ayından bu yana yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İlk olarak çevrim içi süreçleri ve değerlendirmeleri geçtik. 10 ülkeden 302 takımın katıldığı seçme süreçlerini başarıyla tamamlayarak Aksaray'daki finale kaldık. Finale kaldığımızı duyduğumuzda çok heyecanlandık. Finalist 15 takımın içerisinde yer alan 2 uluslararası ekipten biri olmak bizleri gururlandırdı.

Bundan sonraki süreçte TEKNOFEST'e daha çok katılım sağlayacağız. Bu tür yarışmalar öğrencilerimiz için teorik bilginin ötesinde pratik kazanım sağlayan harika bir öğrenme süreci. Öğrencilerimiz için teorik bilginin yanında ellerini böyle şeylere dokundurması çok güzel. TEKNOFEST, çok iyi planlanmış ve dünyada büyük etki yaratan bir organizasyon. Bütün teknoloji disiplinlerini kapsayan bu büyüklükte dünyada başka bir örnek yok."

"Türk insanı son derece yardımsever ve arkadaş canlısı"

Takım kaptanı Salsa Ayu Ardini Ahmad Mukimin ise yarışma alanındaki imkanların ve atmosferin mükemmel olduğunu ifade etti.

Danışman hocalarının sosyal medyadan gördüğü yarışmayı kendilerine sunduğunu ve hemen bir takım kurarak yarışmaya katıldıklarını vurgulayan Mukimin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 9 aydır TEKNOFEST'e hazırlanıyoruz. Takımımızı kurduk ve hemen başvurumuzu yaptık. Tasarım ve geliştirme aşamalarını başarıyla geçip Aksaray'da finalist olmaktan büyük mutluluk duyduk. Türkiye'ye gelirken çok heyecanlandık. Geldiğimiz andan itibaren çok sıcak karşılandık. Türk insanı son derece yardımsever ve arkadaş canlısı. Zaman zaman dil konusunda biraz zorlansak da bu durumu aştık. Bu takımın bir parçası olarak burada bulunmaktan çok mutluyum. TEKNOFEST için 8 bin kilometre yol katettik ve çok çalıştık. Hedefimiz, ilk 3'e girerek emeğimizin karşılığını almak."

Kaynak: AA