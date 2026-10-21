Tayland'ın pirinç ihracatı ilk dokuz ayda yüzde 19,26 azalarak 4,99 milyon ton oldu

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BANGKOK, 21 Ekim (Xinhua) -- Tayland'ın pirinç ihracatı yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,26 azalarak 4,99 milyon tona, ihracat değeri ise yüzde 16,84 düşüşle 2,96 milyar ABD dolarına geriledi.

Tayland Ticaret Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre ihracat fiyatları artış kaydederken, yüzde 5 kırık taneli Tayland beyaz pirincinin ton fiyatı eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,88 artarak ortalama 482 dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı Daimi Sekreteri Poonpong Naiyanapakorn, Tayland Pirinç İhracatçıları Birliği ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Ortadoğu'daki gerilimler nedeniyle yılın başından bu yana Irak'a sevkiyatlarda keskin bir düşüş yaşandığını belirten Poonpong, pirinç sevkiyatının bir kısmının Türkiye üzerinden bu ülkeye ulaştırıldığını, ancak yüksek lojistik maliyetler nedeniyle miktarın sınırlı kaldığını ifade etti.

Sekreter, Filipinler ve Malezya'dan yapılan alımlardaki artışın bu kaybı kısmen telafi ettiğini bildirerek, her iki ülkenin de El Nino kaynaklı risklere karşı stoklarını artırdığını ve gıda güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Bakanlık, benzer zorlukların 2027'de de devam edeceğini öngörüyor. Gelecek yıla ilişkin 7 milyon tonluk ihracat hedefi ise bu yılın sonlarında El Nino koşulları ve Ortadoğu'daki çatışmalara dair ihracatçılarla yapılacak durum değerlendirmesinin ardından nihai karara bağlanacak.

Kaynak: Xinhua