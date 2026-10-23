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Üç ülkeden stablecoin ödemeleri için ortak adım

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Üç ülkeden stablecoin ödemeleri için ortak adım
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Singapur, Malezya ve Tayland, stablecoinler ile dijitalleştirilmiş banka mevduatlarının sınır ötesi işlemlerde kullanımını geliştirmek için birlikte çalışacak. Merkez bankalarını ve özel sektörü buluşturan girişime Ripple, Visa ve Mastercard da katıldı.

Singapur Para Otoritesi (MAS), Malezya ve Tayland merkez bankalarının BLOOM girişimine politika yapıcı üye olarak katıldığını açıkladı. Çalışma, farklı ülkelerdeki finans kuruluşlarının dijital paraları nasıl kabul edeceğine, değiştireceğine ve işlemleri nasıl tamamlayacağına odaklanacak.

SINIR ÖTESİ ÖDEMELERDE ORTAK YÖNTEM ARANIYOR

BLOOM, denetime tabi stablecoinlerin yanı sıra banka mevduatlarını dijital tokenlarla temsil eden ürünleri de kapsıyor. Hedef, farklı ödeme ağları ve ülkeler arasında bu varlıkların kullanılmasını kolaylaştıracak ortak uygulama çerçeveleri geliştirmek olacak.

Katılımcılar üç alanda çalışacak. İlk alan, finans kuruluşları arasında dijital paranın kabulü ve işlemlerin tamamlanması için gerekli anlaşmaları kapsıyor. İkinci alan, farklı teknik sistemlerin birbiriyle çalışmasına odaklanıyor. Üçüncü başlıkta ise kimlik doğrulama, yaptırım taraması ve işlem kontrolleri gibi güvenlik önlemleri bulunuyor.

MAS, ortak yöntemlerin bankalar ve ödeme şirketleri için maliyetleri azaltmasını hedefliyor. Böylece kuruluşların her ülke veya işlem ortağı için ayrı düzenlemeler hazırlama ihtiyacı azalabilecek. Ürün ve hizmetlerin kullanıma sunulması da hızlanabilecek.

RIPPLE VE ÖDEME DEVLERİ DE KATILDI

Girişimin genişleyen katılımcı listesinde Ripple, Visa ve Mastercard'ın yanı sıra Airwallex, Maybank, Nium ve Dünya Bankası Grubu yer alıyor. Circle, Coinbase, JPMorgan, DBS ve Standard Chartered ise mevcut katılımcılar arasında bulunuyor.

Bu kuruluşlar ödemeler, şirketlerin nakit yönetimi ve ticaretin finansmanı alanlarında dijital para uygulamaları üzerinde çalışıyor. Dünya Bankası Grubu da ödeme sistemlerinin yenilenmesi ve finansal hizmetlere erişim konusundaki deneyimini girişime aktaracak.

Üç ülke kendi düzenleme ve denetim koşullarını koruyacak. Açıklama, ortak bir stablecoin lisansı veya bütün ülkelerde geçerli tek bir ödeme izni getirmiyor. Ripple ve Circle'ın katılımı da RLUSD veya USDC için bölge genelinde kullanım onayı anlamına gelmiyor.

Üç ülkeyi kapsayan bir ödeme hizmetinin kullanıma açılacağı tarih henüz açıklanmadı. Çalışmalar, ortak uygulama yöntemleri ile ticari ve operasyonel düzenlemelerin geliştirilmesi üzerinden ilerleyecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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