Malezya'da tatbikatta el bombasının patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybetti
Malezya'nın Kedah eyaletinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında el bombasının patlaması sonucu biri kadın 2 asker hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Malezya'nın Kedah eyaletinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında el bombasının patlaması sonucu 1'i kadın, 2 asker öldü.
Malezya merkezli The Star gazetesinin haberine göre, Kedah eyaletinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında el bombası patladı.
Yetkililer, patlamada yaralanan biri kadın 2 askerin, hastaneye sevk edildiğini ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.
El bombasının neden patladığı ve olaya ilişkin detaylar henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç