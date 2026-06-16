Malezya'da tatbikatta el bombasının patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybetti

Malezya'nın Kedah eyaletinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında el bombasının patlaması sonucu 1'i kadın, 2 asker öldü.

Malezya merkezli The Star gazetesinin haberine göre, Kedah eyaletinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında el bombası patladı.

Yetkililer, patlamada yaralanan biri kadın 2 askerin, hastaneye sevk edildiğini ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

El bombasının neden patladığı ve olaya ilişkin detaylar henüz bilinmiyor.