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Malezya'da tatbikatta el bombasının patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybetti

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Malezya'nın Kedah eyaletinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında el bombasının patlaması sonucu biri kadın 2 asker hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Malezya'nın Kedah eyaletinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında el bombasının patlaması sonucu 1'i kadın, 2 asker öldü.

Malezya merkezli The Star gazetesinin haberine göre, Kedah eyaletinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında el bombası patladı.

Yetkililer, patlamada yaralanan biri kadın 2 askerin, hastaneye sevk edildiğini ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

El bombasının neden patladığı ve olaya ilişkin detaylar henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
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