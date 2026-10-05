Malezya'nın Ankara Büyükelçisi, Diyarbakır Valisi ile turizm potansiyelini görüştü

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Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Shaffieq beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Görüşmede Diyarbakır'ın zengin tarihi ve kültürel mirasıyla turizm potansiyeli ele alındı, olası işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Vali Zorluoğlu, nazik ziyaretinden dolayı Büyükelçi Shaffieq ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA