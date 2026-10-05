Haberler

Malezya'nın Ankara Büyükelçisi, Diyarbakır Valisi ile turizm potansiyelini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq, Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü. Görüşmede Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mirasıyla turizm potansiyeli ile olası işbirliği fırsatları ele alındı.

Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Shaffieq beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Görüşmede Diyarbakır'ın zengin tarihi ve kültürel mirasıyla turizm potansiyeli ele alındı, olası işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Vali Zorluoğlu, nazik ziyaretinden dolayı Büyükelçi Shaffieq ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: AA
Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın eğlenceli anları! Bu kez rakip oldular

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın eğlenceli rekabeti kamerada
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, cinsiyetsizlik tartışmalarına sert girdi

Defne Samyeli’nin kızı, cinsiyetsizlik tartışmalarına sert girdi
İstanbul'da festival alanına taşlı sopalı saldırı! Tekbir getirerek ilerlediler

İstanbul'daki festivale taşlı sopalı saldırı! Çocuklar da alandaydı
Dev kobrayı görünce ne yapacaklarını şaşırdılar

Klozette korkunç sürpriz!
Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler

Anne ve kızını cadde ortasında darbettiler
Yasin Kol'a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu! Bakın ne cevap verdi

Yasin Kol'a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu! Bakın ne cevap verdi