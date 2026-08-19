Malezya Başbakanı Enver: Tayvan, Çin'in bir parçasıdır

KUALA LUMPUR, 19 Ağustos (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "Taiwan, Çin'in bir parçasıdır" diyerek "tek Çin" ilkesine bağlılığını yineledi.

El Cezire haber kanalına yaptığı açıklamada Taiwan meselesine değinen Enver, tek Çin ilkesinin dünya genelinde geniş kabul gördüğünü söyledi. Enver, "Malezya'da bir eyaletin ayrılmak istemesi halinde, ülkenin bütünlüğünü ve birliğini koruyacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Malezya-Çin diplomatik ilişkileri 31 Mayıs 1974'te kurulmuştu. Aynı gün imzalanan ortak bildiride Malezya, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in tek meşru hükümeti olarak tanımış ve Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmişti. Malezya o tarihten bu yana tek Çin ilkesine bağlılığını defalarca yineledi.

Kaynak: Xinhua