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Malezya Başbakanı Enver: Tayvan, Çin'in bir parçasıdır

Malezya Başbakanı Enver: Tayvan, Çin'in bir parçasıdır
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, El Cezire'ye yaptığı açıklamada tek Çin ilkesine bağlılığını yineleyerek Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtti. Malezya'nın 1974'ten bu yana bu ilkeye bağlı olduğunu hatırlatan Enver, ülke bütünlüğünün önemine vurgu yaptı.

KUALA LUMPUR, 19 Ağustos (Xinhua) -- Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "Taiwan, Çin'in bir parçasıdır" diyerek "tek Çin" ilkesine bağlılığını yineledi.

El Cezire haber kanalına yaptığı açıklamada Taiwan meselesine değinen Enver, tek Çin ilkesinin dünya genelinde geniş kabul gördüğünü söyledi. Enver, "Malezya'da bir eyaletin ayrılmak istemesi halinde, ülkenin bütünlüğünü ve birliğini koruyacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Malezya-Çin diplomatik ilişkileri 31 Mayıs 1974'te kurulmuştu. Aynı gün imzalanan ortak bildiride Malezya, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in tek meşru hükümeti olarak tanımış ve Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmişti. Malezya o tarihten bu yana tek Çin ilkesine bağlılığını defalarca yineledi.

Kaynak: Xinhua
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