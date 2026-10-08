Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi

Malezya'nın Johor Bahru kentinde trafikte seyir halinde olan bir Chery Omoda 5 model aracın arka aksı tamamen yerinden çıkarak koptu. Araç kullanılmaz hale gelirken, yaşanan bu son vaka markanın 2024 yılında başlattığı güvenlik kampanyasına neden olan yapısal arıza krizini yeniden gündeme taşıdı.

SÜSPANSİYON GRUBU ŞASİDEN AYRILDI

AsiaOne'ın haberine göre olay, 6 Ekim'de Tebrau City'deki AEON Alışveriş Merkezi yakınlarındaki Jalan Pandan üzerinde meydana geldi. Olay yerinde çekilen fotoğraflar ve araç kamerası görüntülerinde; enine burulma kirişi, arka kollar, amortisörler, fren hatları ve her iki tekerleği de içeren arka süspansiyon sisteminin şasiden tamamen ayrılarak aracın arkasında kaldığı görüldü.

TÜRKİYE'DE DE YOĞUN İLGİ GÖREN BİR MODEL

Malezya'da yaşanan bu kritik güvenlik zafiyeti, gözleri aracın satışa sunulduğu diğer ülkelere ve özellikle Türkiye pazarına çevirdi. Chery'nin küresel stratejisinde önemli bir yere sahip olan Omoda 5, Türkiye'de de resmi olarak satılan ve kendi segmentinde yüksek satış rakamlarına ulaşarak tüketicilerden yoğun ilgi gören modellerin başında geliyor. Trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden bu aks kopma vakalarının ardından, Türkiye'deki Omoda 5 kullanıcılarının da benzer bir risk altında olup olmadığı merak konusu oldu.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Benzer bir olay, 28 Nisan 2024 tarihinde yine Malezya'da yaşanmış; yavaş akan trafikte ilerleyen bir Omoda 5'in arka aks mili aniden kopmuştu. Bu olayın ardından Malezya Karayolu Taşımacılığı Dairesi (JPJ) geniş çaplı bir soruşturma başlatmış, Chery Auto Malaysia ise 600 aracı kapsayan önleyici bir güvenlik (geri çağırma) kampanyası duyurmuştu.

Mayıs 2024'te düzenlenen teknik bilgilendirme toplantısında konuşan Chery Auto Malaysia Başkan Yardımcısı Lee Wen Hsiang, sorunun kaynağının yurt dışındaki bir parça tedarikçisinde yaşanan ekipman kalibrasyon hatası olduğunu açıklamıştı. Chery'nin tespitlerine göre; bakım sırasında değiştirilen otomatik kaynak ucunun yanlış kalibre edilmesi, arka aks kirişlerindeki kaynak işleminin eksik kalmasına yol açmıştı.

Firma, 14-17 Ağustos 2023 tarihleri arasında üretilen 600 aracı incelemeye almış ve hatalı üretilen parçaların 15 Ağustos 2023 tarihinde banttan inen 60 adet Omoda 5 araca monte edildiğini doğrulamıştı.

Kaynak: Haberler.com