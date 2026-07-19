Kahinin tavsiyesiyle piyangodan 83 milyon lira kazandı

Malezya'nın Penang kentinde yaşayan bir muhasebe yöneticisi, eşiyle birlikte ziyaret ettiği Çinli kahinin tavsiyesi sayesinde büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kahin, adama hayatındaki anlamlı sayılara dikkat etmesini önerdi.

Bunun üzerine talihli adam, kendisi ve eşinin kimlik numaralarından esinlenerek belirlediği sayı kombinasyonlarıyla birkaç çekilişe katıldı.

8,17 MİLYON RİNGGİT KAZANDI

Penang'ın Air Itam bölgesindeki bir Magnum 4D bayisinden aldığı bilette yer alan 8852 ve 5573 numaraları büyük ikramiyeyi getirdi. Talihli, toplam 8 milyon 169 bin 660 Malezya ringgiti kazandı. Bu tutar yaklaşık 83 milyon TL'ye karşılık geliyor.

"RÜYADA OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜM"

Büyük ikramiyeyi kazandığını öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan talihli, ekrana defalarca baktığını ve rüyada olup olmadığını anlamaya çalıştığını söyledi. Heyecandan gece boyunca uyuyamadığını da dile getirdi.

İŞİNDEN AYRILMAYACAK

Birçok piyango talihlisinin aksine işini bırakmayı düşünmediğini belirten adam, kazandığı parayla öncelikle borçlarını kapatacağını ve eşiyle tatile çıkacağını söyledi. Ayrıca ikramiye sayesinde eşinin rahat bir şekilde emekli olabileceğini ifade etti.