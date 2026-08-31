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Çin'in liderlerinden Malezya'nın bağımsızlık yıldönümü için kutlama mesajları

Çin'in liderlerinden Malezya'nın bağımsızlık yıldönümü için kutlama mesajları
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya'nın bağımsızlığının 69. yıldönümü dolayısıyla Kral Sultan İbrahim'e kutlama mesajı gönderdi. Xi, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa vurgu yaparak, kapsamlı stratejik işbirliğini derinleştirme ve ortak geleceğe sahip yüksek düzeyli bir topluluk inşasını hızlandırma niyetini ifade etti. Başbakan Li Qiang ve Dışişleri Bakanı Wang Yi de Malezyalı mevkidaşlarına tebriklerini iletti.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya'nın bağımsızlığının 69. yıldönümü dolayısıyla Malezya Kralı Sultan İbrahim Sultan İskender'e kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günkü mesajında, Malezya'nın 69 yıl önce bağımsızlığını kazanmasından bu yana dikkate değer bir ekonomik ve sosyal kalkınma kaydettiğini belirterek, ülkenin bölgesel ve uluslararası meselelerde giderek daha önemli bir rol oynadığını belirtti.

Çin ile Malezya arasındaki bin yıllık geleneksel dostluğa dikkat çeken Xi, birbirine saygı duyan, içtenlikle yaklaşan ve kazan-kazan işbirliğini sürdüren iki ülkenin, bölgedeki en ileri düzey ikili ilişkilerden birine sahip olduğunu belirtti.

Çin-Malezya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini ifade eden Xi, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ilerletmek, kapsamlı stratejik işbirliğini derinleştirmek ve ortak geleceğe sahip yüksek düzeyli bir Çin-Malezya topluluğu inşasını hızlandırmak için Malezya kralıyla çalışmaya hazır olduğunu kaydetti. Xi, böylelikle bölgesel ve küresel barış, istikrar, kalkınma ve refaha daha büyük katkılar sağlayacaklarını belirtti.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün ülkenin bağımsızlığının 69. yıldönümü dolayısıyla Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e kutlama mesajı gönderdi. Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi de aynı vesileyle Malezyalı mevkidaşı Mohamad Hasan'a tebriklerini iletti.

Kaynak: Xinhua
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