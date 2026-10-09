Haberler

Endonezya yangınlarının dumanı Singapur'da hava kirliliğini dünyada zirveye taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'daki orman yangınlarının dumanı Singapur'da hava kirliliğini dünyanın en yüksek seviyesine çıkardı. IQAir, Singapur'da hava kalitesinin çok sağlıksız ölçüldüğünü açıkladı; Malezya'nın Batu Pahat ilçesinde ise yaklaşık 200 okul, anaokulu ve kreşte eğitime ara verildi.

Endonezya'daki orman yangınlarından kaynaklanan duman sebebiyle Singapur'da hava kirliliği dünyanın en yüksek seviyesine ulaştı.

BBC'nin haberine göre hava kalitesi verilerini yayımlayan IQAir, Singapur'daki hava kalitesinin çarşamba öğleden sonra "çok sağlıksız" aralığında ölçüldüğünü açıkladı.

Singapur Ulusal Çevre Ajansı (NEA) da yaptığı yazılı açıklamada, 5 bölgenin tamamında havanın "sağlıksız" düzeyde olduğuna işaret etti.

NEA, Güneydoğu Asya'nın büyük bölümünde gelecek günlerde kuru hava beklenmesi nedeniyle yangın riskinin artacağı ve sınırları aşan dumanın etkisinin yüksek seviyede kalacağı uyarısında bulundu.

Singapur'da her yıl Formula 1 yarışını organize eden Singapore GP Pte LTD'nin sözcüsü de görüş mesafesi, halk sağlığı ya da operasyonlarla ilgili sorun çıkması durumunda ilgili kurumlarla yakın çalışarak durumu değerlendireceklerini, etkinliğe ilişkin ortak kararların bunun ardından alınacağını belirtti.

Formula 1 organizasyonunun sözcüsü ise koşulların şu an endişe verici seviyede olmadığı bilgisini paylaştı.

Malezya'da eğitime ara verildi

IQAir'in paylaştığı verilere göre, daha önce listenin başında yer alan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ise dünyanın en kirli ikinci kenti oldu.

Hava kalitesinin düştüğü Malezya'nın Johor eyaletindeki Batu Pahat ilçesinde yaklaşık 200 okul, anaokulu ve kreşte eğitime ara verildi.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan, tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunuyor, yağışları azaltan El Nino hava olayı ise koşulları daha da ağırlaştırdı.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre ocak-temmuz döneminde 202 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların Endonezya'ya ekonomik maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
Camide servet dolu çantayı çaldı! Polis 620 dakikalık görüntüyü izleyip yakaladı

Camide servet dolu çantayı çaldı! 620 dakikalık takiple yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturması gazetecilere sıçradı! İki isim için gözaltı kararı
Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....
Helal olsun sana! Arda Güler ödülünü aldı

Helal olsun sana! Yine göğsümüzü kabarttı
Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif
Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

Tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Güllü davasında karar günü! Düğümü çözecek delil mahkemeye sunuldu
Kavga eden akrabalarını ayırmak isteyen polis memuru canından oldu

Kavga eden akrabalarını ayırmak için araya giren polis canından oldu