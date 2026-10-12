Haberler

Çin Donanması'nın 48. refakat görev grubu Kota Kinabalu Limanı'ndan ayrıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Donanması'nın 48. refakat görev grubu Kota Kinabalu Limanı'ndan ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Donanması'nın 48. refakat görev grubu, 5 günlük iyi niyet ziyaretini tamamlayarak Malezya'nın Kota Kinabalu Limanı'ndan ayrıldı. Görev grubu komutanı Malezyalı deniz kuvvetleri yetkililerine nezaket ziyareti yaptı; iki taraf Aden Körfezi refakat operasyonlarını görüştü.

KOTA KİNABALU, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 48. refakat görev grubu, 5 günlük iyi niyet ziyaretini tamamlayarak pazartesi günü Malezya'nın Kota Kinabalu Limanı'ndan ayrıldı.

Ziyaret kapsamında görev grubu komutanı, Malezyalı deniz kuvvetleri yetkililerine bir nezaket ziyaretinde bulundu. Karşılıklı gemi ziyaretleri düzenleyen iki taraf, deniz seyrüsefer güvenliği, hidrografi, meteoroloji ve Aden Körfezi'ndeki refakat operasyonları konularında görüşmelerde bulunarak mesleki bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Görev grubu, Aden Körfezi'nden Çin'e dönüş seferi sırasında daha önce Bangladeş ve Myanmar'a da ziyarette bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor

Doğuma sayılı günler kala görüntülendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi

Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Kardeş ülkede annenin isyanı: Ermeni'ye yer var, bize yok mu?

"Bu ülkede Ermeni'ye yer var da, İslam'ın niye yeri yok?"
İzleyenleri ikiye bölen görüntü

Tartışma yaratan görüntü
Antalya’da botoks alarmı! 16 kişi hastanelik oldu, 3'ü yoğun bakıma alındı

Kırışıklıklardan kurtulayım derken canlarından olacaklardı
KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Son gün 16 Ekim

KYK burs ve kredi başvuruları başladı
Kabine bugün toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren konu var

Milyonların gözü bugün Beştepe'de! Masada Türkiye'yi sarsan dosya var
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi